Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa hieman alle 115 000 dollarissa, puolustaen nousevaa trendilinjaansa ja 50 päivän liukuvaa keskiarvoa (SMA).

Tämä muodostaa tärkeän konfluenssivyöhykkeen, jota kauppiaat seuraavat usein nousun jatkumisen merkkinä. Tämä tekninen uudelleentestaus osuu samaan aikaan, kun institutionaalinen momentum kiihtyy: Satsuma Technology keräsi juuri 218 miljoonaa dollaria Bitcoin-muotoista rahoitusta, mikä lisää pitkäaikaista pääomavirtaa Bitcoiniin.

Huhtikuusta lähtien muodostuneet korkeammat pohjat sekä suurten toimijoiden, kuten eläkerahastojen ja SBI Holdingsin, kasvava kryptosijoittaminen tekevät 123 000 dollarin nousumahdollisuudesta entistä vaikeammin sivuutettavan.

Satsuman rohkea Bitcoin-panos

Lontoolainen Satsuma Technology nousi otsikoihin 217,6 miljoonan dollarin vaihtovelkakirjalainalla, joka on ensimmäinen laatuaan Isossa-Britanniassa ja jonka koko merkintä tehtiin Bitcoinissa.

Tämä rahoituskierros, jonka tukijoina ovat Pantera Capital, Kraken, Blockchain.com ja brittiläiset varainhoitajat yli 300 miljardin punnan hallinnoitavilla varoilla, ylitti alkuperäisen tavoitteensa 63 prosentilla.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta Satsuman osake putosi 14 %, mitä analyytikot pitävät voittojen kotiutuksena ja lyhytaikaisena volatiliteettina. Toimitusjohtaja Henry Elder vahvisti, että pääoma käytetään hajautetun tekoälyn (AI) infrastruktuurin yhdistämiseen Bittensorin kautta Bitcoin-natiiviin kassastrategiaan.

Satsuma hallitsee tällä hetkellä 1 126 BTC:tä keskihinnalla 115 149 dollaria, mikä tekee sen positioista lähes omillaan. Tämä heijastaa yhtiön vahvaa luottamusta Bitcoinin pitkän aikavälin kehitykseen nykyisen markkinamyllerryksen keskellä. Rahoitus vastaa laajempaa makrotrendia: viime viikolla kryptoomaisuuden yritysostoja ilmoitettiin 7,8 miljardin dollarin arvosta, joista 2,7 miljardia virtasi Bitcoiniin.

Bitcoin hintaennuste 7.8.2025

Bitcoin osoittaa merkittävää teknistä vahvuutta. Bitcoinin kurssi noin 115 000 dollarissa konsolidoituu juuri kahden tärkeän tukitason yläpuolella:

50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) 112 860 dollarissa

Pitkän aikavälin nouseva trendilinja, joka ulottuu huhtikuulle.

Tämä konfluenssivyöhyke, jossa vastus on muuttunut tueksi, on usein nousutrendin jatkumisen signaali.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI on nousemassa 50 tason yläpuolelle, mikä voisi merkitä uuden nousumomentumin alkua. Kaavio näyttää laajan nousevan kolmion, jossa muodostuu korkeampia pohjia ja hintaa kerätään alle 123 206 dollarin. Läpimurto tämän tason yläpuolelle voisi vapauttaa ostajia kohti 131 337 ja 138 680 dollaria.

Jos trendilinja pitää, nähdään portaikkomainen nousu. Jos se kuitenkin rikkoutuu alle 111 995 dollarin, tunnelma voi muuttua ja avata oven laskulle kohti 105 225 tai 99 500 dollaria. Vahvistus volyymista ja nouseva engulfing-kynttilä 115 000 dollarin yläpuolella olisi ihanteellinen merkki swing-treidaajille.

BTC-kauppa-asetelma (lyhyen aikavälin):

Osto: Läpäisy yli 115 000 dollarin

Tavoitteet: 123 200 dollaria

Stop-loss: Alle 113 800 dollarin

Jos tämä kolmion läpimurto varmistuu, härät voivat saada jälleen otteen ja Bitcoinin ostaminen vahvistuu. Erityisesti jos institutionaaliset rahavirrat ja ETF-markkinoiden vakaus jatkuvat.

Instituutiot lisäävät BTC-altistustaan

Yhdysvalloissa Michiganin osavaltion eläkerahasto kolminkertaisti Bitcoin ETF -sijoituksensa, lisäten 200 000 osaketta ARK 21Shares BTC ETF:ää salkkuunsa, jonka arvo on nyt 11,4 miljoonaa dollaria. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että Yhdysvaltain ETF-markkinoilta vedettiin viime viikolla yli 1,4 miljardin dollarin arvosta varoja – merkki pitkäjänteisestä uskosta kryptoon.

Michigan pitää edelleen hallussaan myös Grayscalen Ethereum Trustia 13,6 miljoonan dollarin arvosta, muuttumattomana vuodesta 2024. Vaikka kryptot muodostavat vain pienen osan sen 19,3 miljardin dollarin kokonaisportfoliosta, analyytikot arvioivat Bitcoinin Sharpe-suhteen olevan yhä houkuttelevampi eläkerahastojen epäsymmetristä tuottoa hakeville strategioille.

Tyynenmeren toisella puolella Japanin SBI Holdings odottaa hyväksyntää maan ensimmäiselle Bitcoin–XRP-ETF:lle. Mikäli hyväksyntä saadaan, se listataan Tokion pörssiin – mahdollistaen institutionaalisen pääsyn tiukasti säännellyllä markkinalla. Suunnitteilla on myös toinen ETF, joka yhdistäisi kultaa ja kryptoa.

Nämä kehitykset voisivat merkittävästi lisätä pääomavirtoja Aasiasta, erityisesti jos Japanin finanssivalvonta FSA luokittelee kryptot uudelleen FIEA-lainsäädännön alle – mikä voisi määritellä institutionaalisen pääsyn uusiksi koko alueella.

Mitä tapahtuu seuraavaksi Bitcoinille?

Koska BTC pitää tukensa 115 000 dollarissa ja institutionaalinen narratiivi vahvistuu Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Japanissa, perusta on valettu nousun jatkumiselle. Jos nouseva kolmio toteutuu, Bitcoin voi murtautua yli 123 000 dollarin vastuksen ja tavoitella 131 000 tai 138 000 dollaria lähitulevaisuudessa – ja mahdollisesti aloittaa Q4-rallin kohti 250 000 dollaria tai enemmän.

