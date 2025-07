Tunnettu Bitcoin-vihaaja on nyt epämukavassa tilanteessa

Kun Bitcoin ETF:t ilmestyivät ensimmäisen kerran markkinoille tammikuussa 2024, yksi merkittävä omaisuudenhoitoyhtiö ilmaisi halveksuntansa kryptovaluuttoja kohtaan: tämä tunnettu Bitcoin-vihaaja on Vanguard.

CNBC:n haastattelussa yhtiön johtaja Tim Buckley väitti, että BTC:llä ei ole roolia “pitkän aikavälin salkuissa”, koska se on enemmän spekulaatiota kuin sijoitusta. Yhtiön ETF-pääomamarkkinoiden johtaja Janel Jackson lisäsi myöhemmin:

“Vaikka krypto on luokiteltu hyödykkeeksi, se on kehittymätön omaisuusluokka, jolla on vähän historiaa, ei luontaista taloudellista arvoa, ei kassavirtaa ja joka voi aiheuttaa kaaosta salkussa.”

BlackRock ja Fidelity Investments ovat olleet paljon innostuneempia näiden Wall Streetin krypto-ETF -tuotteiden lanseerauksessa, jotka antavat instituutioille mahdollisuuden saada näkyvyyttä Bitcoinin spot-hintaan omistamatta sitä suoraan.

Kryptopiireissä Vanguardin kanta herätti melkoisesti halveksuntaa, ja jotkut uhkasivat boikotoida yhtiötä. Voisi väittää, että Vanguard on myös ollut tässä historian väärällä puolella.

BTC ETF:t omaavat nyt yhteensä 153,3 miljardin dollarin nettovarat – mikä vastaa 6,4% tämän digitaalisen omaisuuserän markkina-arvosta. BlackRockin iShares Bitcoin Trust on myös historian nopeimmin kasvava rahasto, jonka päivittäiset sijoitukset markkinoille ylittävät säännöllisesti miljardi dollaria ennen uutta kaikkien aikojen ennätystä 120 000 dollaria.

Vanguardin uusi toimitusjohtaja Salim Ramji vahvisti yhtiön kannan viime vuonna nimitettyään sen väittäen, että Bitcoin ei yksinkertaisesti sovi yhteen sen pitkäaikaisen sijoitusfilosofian kanssa.

Mutta omituisinta tässä Bitcoin-vihaaja kuviossa on se, että Vanguard on itse asiassa paljon suurempi toimija kryptomaailmassa kuin moni osaa olettaa. Melko ironisessa käänteessä yritys omistaa nyt enemmän Strategy-osakkeita kuin kukaan muu.

Tämä tarkoittaa, että huomattava määrä sen alustalla olevia sijoittajia on alttiina yritykselle, jonka ilmoitettu tavoite on mahdollisimman suuresti ostaa Bitcoinia. Joissakin suhteissa tämä päätös on täysin sijoitusjätin kontrollin ulkopuolella.

Vanguard oli edelläkävijä indeksirahastojen tarjoamisessa, joiden avulla kuluttajat voivat seurata satoja eri osakkeita yhdessä paikassa. Kuten sen perustaja John C. Bogle kerran sanoi: “Älä etsi neulaa heinäsuovasta. Osta koko heinäsuopa!”

Strategian poikkeuksellinen osakekurssin kehitys viimeisten viiden vuoden aikana on tehnyt sen sivuuttamisen vaikeaksi. Siitä lähtien, kun se alkoi lisätä Bitcoinia rahastoonsa vuonna 2020, liiketoimintatiedon asiantuntijayrityksen osakkeiden arvo on noussut hämmästyttävät 3 665%.

Myös MSTR nousee säännöllisesti noususuhdanteiden aikana. Se on noussut 23% vain kuudessa kuukaudessa ja 16% viimeisten 30 päivän aikana.

Strategy-osakkeet sekoittavat Bitcoin-vihaajien pakkaa

Tällaiset lipputulot ja terve talous johtivat siihen, että Michael Saylorin yritys pääsi ensimmäistä kertaa Nasdaq 100 -listalle. Se oli liike, joka laukaisi ostojen ryntäyksen, kun indeksirahastojen tarjoajat kiirehtivät tasapainottamaan salkkujaan.

Samaa voidaan sanoa myös Coinbasen virallisesta liittymisestä S&P 500 -listalle toukokuussa – siitä tuli ainoa krypto-osake tässä lippulaivaindeksissä. Bloombergin arvioiden mukaan Bitcoin-vihaaja Vanguard omistaa nyt noin 20 miljoonaa Strategy-osaketta, mikä edustaa 8%:a kantaosakkeista.

Yhdysvaltalaisen mediayhtiön ETF-analyytikko Eric Balchunas reagoi asiaan sanomalla “Jumalalla on huumorintajua” ja lisäsi: “Vanguard valitsi tämän elämän. Kun sinulla on indeksirahasto, sinun on omistettava kaikki osakkeet, syteen tai saveen, ja se sisältää myös osakkeet, joista et ehkä henkilökohtaisesti pidä tai joita et hyväksy.”

Myös Strategyn toimitusjohtaja Michael Saylor on rehkinyt hillitäkseen riemuaan – hän on hieman epärehellisesti väittänyt, että Vanguardin omistus heijastaa “kasvavaa institutionaalista tukea Bitcoinille”. Ei, Michael: ennemminkin sillä ei ollut vaihtoehtoa.

Tämä on viimeisin merkki siitä, että kryptovaluuttojen ja perinteisen rahoituksen maailmat kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Uudelleen nousevat krypto-osakkeet ovat epäilemättä hyviä uutisia tavallisille sijoittajille, jotka säästävät parhaillaan eläkkeelle tai pahan päivän varalle.

Hyviä uutisia on erityisesti niille, joilla ei ole halua olla alttiina Bitcoinin volatiliteetille tai eivät omaa teknisiä valmiuksia ostaa niitä itselleen. Tämä on kuitenkin kaksisuuntainen tie.

Ja jos Strategyn osake romahtaa seuraavien laskumarkkinoiden aikana – tai jos yhtiö joutuu taloudelliseen vaaraan, jos Bitcoinin arvo yhtäkkiä laskee alle sen hankintahinnan – nämä samat sijoittajat voivat kärsiä huomattavan taloudellisen iskun.

Muualla innostus krypto ETF:ää kohtaan kasvaa

Niin sanotun Bitcoin-vihaaja Vanguardin kannasta huolimatta innostus spot bitcoin ETF:ää ja muita krypto-ETF:iä kohtaan kasvaa edelleen Wall Streetillä.

Bitcoin-spot-ETF:t keräsivät toiseksi suurimman päivittäisen nettovirran, 1,18 miljardia dollaria, 10. heinäkuuta, mikä nosti Bitcoinin hinnan uuteen huippuun 116 664 dollariin ennen lyhyttä nousua yli 118 450 dollarin. Sittemmin Bitcoin on yltänyt jälleen uuteen ennätykseen.

Bitcoin-spot-ETF:iin kertyneet nettovirrat ovat nyt ylittäneet 51 miljardia dollaria, mikä korostaa vahvaa ja jatkuvaa institutionaalista kysyntää.

Kahdestatoista Bitcoin-rahastosta seitsemässä raportoitiin nettovirtoja samana päivänä, joista BlackRockin IBIT oli kärjessä 448,49 miljoonalla ja Fidelityn FBTC lähellä 324,34 miljoonalla dollarilla.

Myös Ethereum-spot-ETF:t ovat keränneet merkittäviä rahavirtoja, yhteensä 383 miljoonaa dollaria, mikä on niiden toiseksi suurin päivittäinen ennätys. Ether-ETF:t ovat tähän mennessä keränneet yhteensä 5,10 miljardia dollaria nettovirtoja.

Kryptovaluutta-analyytikko Rachael Lucas kuvaili tätä kehitystä “määritteleväksi hetkeksi” Bitcoinin ja Ethereumin institutionaalisessa omaksumisessa.

Hän korosti, että pääoman virtaus johtuu varainhoitajista, yritysten kassavarannoista ja varallisuudenhoitoalustoista, ei vähittäisspekulaatioista, mikä viestii kypsyneemmästä ja kestävämmästä vaiheesta kryptosijoittamisessa.