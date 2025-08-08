Bitcoin 123 000 dollaria -ennusteeseen edelleen vahva usko

Kirjoittaja Tanja Elo Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 8, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Johtava kryptovaluutta Bitcoin pysyttelee noin 116 500 dollarin tasolla samalla kun kryptojen valtavirtaistuminen etenee Yhdysvalloissa.

Esimerkiksi useissa osavaltioissa toimiva Sheetz-ketju tarjoaa nyt 50 % alennuksen kaikista ostoksista klo 15–19 välillä, kun maksut suoritetaan kryptovaluutalla Flexan kautta.

Kampanja “Crypto Crave & Save” pyrkii rohkaisemaan ihmisiä käyttämään oikeita kryptovaluuttoja tosielämässä. Maksut muunnetaan heti fiat-valuutaksi, mikä suojaa kauppiaita hintavaihteluilta.

I feel like this is actually bad news for Bitcoin….. https://t.co/jbi5ERD8s7 — titey.eth 🦇🔊🛡️🧙‍♂️ (@Mtitus6) August 7, 2025

Ilmiö leviää. Steak ‘n Shake -ravintolaketju raportoi juuri säästäneensä 50 % maksukuluissa siirtymällä Bitcoin-maksuihin luottokorttien sijaan. Nämä ovat merkkejä siitä, että yhdysvaltalaiset yritykset alkavat nähdä kryptot paitsi sijoituskohteina myös käytännöllisinä maksuvälineinä.

Sääntelyerot Yhdysvaltojen ja EU:n välillä

Euroopan puolella Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on viimeistellyt luonnoksen säännöistä, joiden mukaan “vakuudettomille” krypto-omaisuuserille, kuten Bitcoinille, annetaan 1 250 %:n riskipaino. Tämä tarkoittaa, että EU:n pankkien tulisi pitää 12,5 miljoonaa euroa pääomaa jokaista miljoonan euron Bitcoin-sijoitusta kohti.

Vaikka tämä rajoittaa kryptojen käyttöä Euroopassa, se myös virallistaa Bitcoinin aseman rahoitusjärjestelmässä – askel, jonka analyytikot uskovat vahvistavan pitkän aikavälin käyttöönottoa.

Yhdysvalloissa suunta on päinvastainen. Presidentti Donald Trump ilmoitti suunnitelmistaan sallia kryptovaluuttojen sisällyttäminen 401(k)-eläkesäästöihin, mikä avaa jopa 9 biljoonan dollarin markkinat. Ethereum nousi 4 % uutisen jälkeen, ja kryptoyhtiöiden osakkeet vahvistuivat – Coinbase +3 %, Galaxy Digital +6 % ja Bitmine Immersion +8 %. Galaxyn toimitusjohtaja Mike Novogratz kutsui tätä “merkkipaaluksi” kryptojen valtavirtaistumiselle.

Bitcoin hintaennuste 8.8.2025

Kaavioteknisesti Bitcoinin kurssi jatkaa konsolidoitumista nousevassa lippukuviosta, joka alkoi heinäkuun lopun huipusta 123 255 dollarissa. Kuvion alempi reuna osuu huhtikuusta lähtien jatkuneeseen nousevaan trendilinjaan ja 50 päivän liukuvaan keskiarvoon (SMA) 113 154 dollarissa – tärkeä tukitaso, joka on houkutellut ostajia.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Momentti kääntyy positiiviseksi: päivittäinen RSI on 54 noustuaan aiemmasta ylimyytynä pidetystä tilasta. 0.382 Fibonacci-tason (113 682 dollaria) puolustaminen on vahvistanut nousunäkymää. Lähtö tasolta 117 350 dollaria voi avata reitin takaisin 123 255 dollariin, ja sen jälkeen mahdollisesti 126 981 ja 131 574 dollariin.

Jos 113 150 dollarin tukitaso kuitenkin pettää, markkinat voivat kääntyä varovaisiksi. Tällöin seuraavat tukitasot ovat 110 725 ja 107 768 dollaria. Kaupankävijät saattavat odottaa korkeavolyymista läpimurtoa 117 350 dollarin yläpuolelle ennen ostopäätöstä.

Bitcoin is coiling inside a bullish flag at $116.8K, holding trendline + 50-SMA support. A breakout above $117.35 could target $123K, then $127K. Q4 could be the launchpad for $250K+ in 2025. #Bitcoin #BTC #Crypto pic.twitter.com/IBPG1rHoF3 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 8, 2025

Bitcoinin kurssinäkymät Q4:lle

Vähittäiskäytön kasvu, Yhdysvaltojen suotuisa sääntelyilmapiiri ja vahva tekninen rakenne antavat Bitcoinille positiivisen näkymän neljännelle vuosineljännekselle.

Jos nouseva lippukuvio purkautuu ylöspäin, se voi merkitä uuden nousuliikkeen alkua. Osa analyytikoista ennustaa Bitcoinin nousevan 250 000–500 000 dollarin välille vuoteen 2025 mennessä.

Kun institutionaalinen ja vähittäiskysyntä yhdistyvät, nykyinen konsolidoituminen voi olla ennemminkin ponnahduslauta kuin pysähdys.

Kryptomarkkinat nousivat 3,29 % viimeisen 24 tunnin aikana suurten institutionaalisten liikkeiden, sääntelymuutosten ja valtavien ETF-virtojen ansiosta, mikä viestii nousevasta momentista. Globaali kryptovaluuttamarkkinan kokonaisarvo perjantaina on CoinMarketCapin mukaan 3,86 biljoonaa dollaria.

Markkinoiden positiivinen ilmapiiri on vahvistunut institutionaalisen käyttöönoton ja Trumpin toimeenpanomääräyksen ansiosta, joka liittyy kryptojen sallimiseen 401(k)-eläkesuunnitelmissa.

Krypto-ETF-virrat ovat suuria markkinaliikuttajia – tästä syystä

Yhdysvaltojen Bitcoin- ja Ethereum-pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) ovat elpyneet, merkitsemässä jälleen yhtä vahvaa päivää kryptovirtojen kannalta.

Spot Bitcoin -ETF:t, BlackRockin IBIT etunenässä, keräsivät Sosovalue-tietojen mukaan yli 280,69 miljoonaa dollaria nettovirtoja torstaina. BlackRockin IBIT yksinään keräsi 156,64 miljoonaa dollaria, ja Fidelityn FBTC sijoittui toiseksi 43,45 miljoonan dollarin virralla torstaina.

Lähde: Sosovalue

Lisäksi Ethereum-ETF:t keräsivät torstaina yhteensä 222,34 miljoonaa dollaria, joista BlackRockin ETHA vastaanotti 103,52 miljoonaa dollaria.

Yhteensä yli 503 miljoonaa dollaria virtasi BTC- ja ETH-ETF:iin yhden päivän aikana.

“Virrat ovat palanneet, sääntelyliikkeet etenevät ja altcoinit valmistautuvat läpimurtoon. Luota instituutioiden virtoihin ja token-kohtaisiin laukaisimiin,” kirjoitti eräs analyytikko X:ssä.

Sääntelyedistys ja institutionaalinen käyttöönotto nostivat tunnelmaa

Lisäksi XRP nousi yli 13 % perjantaina, kun Yhdysvaltain SEC ja Ripple sopivat valitusten vetämisestä, päättäen neljä vuotta kestäneen oikeusriidan. Tämä tarkoittaa pienempää oikeudellista riskiä XRP:n haltijoille, mikä nosti markkinatunnelmaa.

XRP:n hinta on kirjoitushetkellä noin 3,34 dollaria, ja härkien uskotaan tavoittelevan 3,40 dollarin vastustason ylitystä, mikä voisi nostaa hinnan 3,70 dollariin.

Ethereumin kurssi puolestaan nousi yli 3 900 dollarin perjantaina, uuden institutionaalisen ETH-treasury-kysynnän seurauksena. Analyytikot arvioivat, että 4 000 dollarin testaus voi olla lähellä.

Hintojen nousu liittyy myös siihen, että SharpLink Gaming ilmoitti torstaina varmistaneensa 200 miljoonan dollarin suoran rahoituskierroksen neljän globaalin institutionaalisen sijoittajan johdolla. Varat käytetään Ethereum-treasuryn laajentamiseen.

Teknisen analyysin näkökulmasta BTC-futuurien kokonaisavoin positio (open interest, OI) on Coinglassin mukaan 691 550 BTC:tä eli noin 80 miljardia dollaria.

CryptoQuantin analyytikko Axel Adler Jr raportoi, että SMA-120-keskiarvokäyrä on kääntynyt ylöspäin, mikä viittaa siihen, että heinäkuun lopusta jatkunut laskeva trendi on taittumassa.

“Samanlainen yritys viikko sitten epäonnistui,” hän kirjoitti X:ssä. “Markkinat ovat nyt siirtyneet aggressiivisesta shorttipaineesta neutraali-nousujohteiseen tilaan.”

OI Net Position – 120-hour smoothed who dominates balance metric:



> 0 long openings + short closures prevail = bullish bias.

< 0 short openings + long closures prevail = bearish bias.



After a prolonged bearish regime since late July (red zone), the SMA-120 line has reversed… pic.twitter.com/JJiJoT8BQY — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) August 8, 2025

Uusi ennakkomyynti: Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper ($HYPER) on ensimmäinen Bitcoinin natiivi Layer 2 -ratkaisu, joka käyttää Solana Virtual Machinea (SVM). Sen tavoitteena on tehostaa Bitcoin-ekosysteemiä nopeilla ja edullisilla älysopimuksilla, hajautetuilla sovelluksilla ja meemikolikkojen luomisella.

Yhdistämällä Bitcoinin turvallisuus ja Solanan suorituskyky, HYPER avaa uusia käyttömahdollisuuksia saumattomalla BTC-sillalla.

Hanke on Consultin auditoima ja rakennettu skaalautuvuutta, yksinkertaisuutta ja luottamusta silmällä pitäen.

Sijoittajien kiinnostus kasvaa nopeasti – ennakkomyynti on jo ylittänyt 7,4 miljoonaa dollaria ja vain pieni osa tokeneista on jäljellä.

HYPER-tokenin hinta on tällä hetkellä vain 0,012765 dollaria, mutta se nousee kolmen päivän kuluttua.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -sivustolta kryptolla tai pankkikortilla.