Saylorin Strategyltä Bitcoin-investointi – kurssi jumissa

Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 23, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 113 000 dollarissa. Vuorokauden takaiseen verrattuna tilanne on pysynyt melko samana.

Markkina-arvo on 2,24 biljoonaa dollaria ja päivittäinen vaihtovolyymi yli 70 miljardia dollaria. Laskusta huolimatta institutionaalisen omaksumisen narratiivi pysyy vahvana.

Ethereum varasti hetkeksi valokeilan sen jälkeen, kun Tom Leen johtama BitMine Immersion osti 1,1 miljardin dollarin edestä ETH:ta, tehden siitä suurimman julkisen Ethereum-haltijan. Kauppa aiheutti BitMinen osakkeiden 10 % laskun, kun markkina sulatteli sekä oston että uuden osakeannin.

Samaan aikaan Bitcoin (BTC) laski noin 2,5 %, kun pääoma siirtyi kohti ETH:ta. Silti BTC onnistui pysymään yli 112 000 dollarin, jota treidaajat pitävät tärkeänä kestävyyden tasona.

Metaplanet laajensi varantojaan 5 419 BTC:llä

Japanilainen Metaplanet lisäsi Bitcoin-omistuksiaan 5 419 BTC:llä, joiden arvo on 633 miljoonaa dollaria. Kokonaissaldoksi nousi 25 555 BTC, lähes 3 miljardin dollarin arvosta. Tämä tekee siitä viidenneksi suurimman yritys-Bitcoin-omistajan maailmanlaajuisesti, vaikka sen osake kärsii lyhytaikaisesta myyntipaineesta.

Michael Saylorin Strategy puolestaan lisäsi 850 BTC:tä sadalla miljoonalla dollarilla Fedin koronlaskun jälkeen, kasvattaen kokonaissaldonsa 639 835 BTC:hen, joiden arvo on 47,3 miljardia dollaria.

BitMine lisää 1,1 miljardia dollaria ETH:ta – markkinan huomio siirtyy

Metaplanet nousee 5. suurimmaksi Bitcoin-omistajaksi

Strategy ylittää 639K BTC Fedin koronlaskun jälkeen

Stragegy osti 100 miljoonalla dollarilla Bitcoinia

Yhdysvaltain keskuspankin 25 korkopisteen lasku on jälleen elvyttänyt likviditeettiodotuksia. Tämä rohkaisee institutionaalisia toimijoita kasvattamaan kryptoallokaatioitaan taseissaan. Vaikka osto oli pienempi kuin aiemmat, Strategyn 100 miljoonan dollarin osto vahvistaa jatkuvaa uskoa.

Viimeisimmän erän keskimääräinen ostohinta oli 117 344 dollaria per Bitcoin, mukaan lukien maksut ja kulut. Osto rahoitettiin yhtiön at-the-market-osakeantiohjelmien tuotoilla, erityisesti STRF- ja MSTR-emissioilla.

Tämä uusin hankinta osoittaa, että Strategy jatkaa johdonmukaisesti taseensa hyödyntämistä Bitcoinin keräämiseen, asemoiden yhtiön yhdeksi suurimmista Bitcoinin yritysomistajista maailmassa.

Strategyn yhteenlasketut Bitcoin-omistukset ovat nyt 639 835 BTC. Yhtiö raportoi hankkineensa nämä Bitcoinit yhteensä 47,33 miljardilla dollarilla, mikä vastaa keskimääräistä ostohintaa 73 971 dollaria per Bitcoin.

Strategyn BTC-treasury tekee siitä paitsi merkittävän yritystoimijan Bitcoin-markkinoilla, myös institutionaalisen omaksumisen suunnannäyttäjän.

Yhtiön hankintastrategia osoittaa edelleen vahvaa pitkän aikavälin uskoa Bitcoiniin sekä reservivarallisuutena että strategisena suojana makrotaloudellista epävakautta vastaan.

Saylorin mukaan Bitcoinin laskenut volatiliteetti ei ole heikkous, vaan kypsyyden ja institutionaalisen hyväksynnän merkki.

Bitcoin-tuotto 26 prosenttia vuoden alusta

Myös Metaplanetin nopea kertyminen heijastaa laajempaa suuntausta Aasian yritysten keskuudessa, jotka hakevat BTC:tä suojaksi valuuttariskeiltä. Lyhyen aikavälin osakelaskuista huolimatta yhtiön Bitcoin-tuotto (BTC Yield) on jo saavuttanut 10,3 % alle kolmessa kuukaudessa, vahvistaen uskoa krypto-treasuryihin.

Vuoden alkuun verrattuna tilanne on vielä parempi. Strategyn aggressiivisen Bitcoin-kertymän rinnalla yhtiö korosti 26,0 %:n tuottoa vuoden alusta vuodelle 2025. Tämä tuotto kuvastaa Bitcoinin arvonnousua suhteessa yhtiön kokonaisostoihin ja tukee entisestään Strategyn näkemystä siitä, että Bitcoin on perinteisiä omaisuusluokkia parempi arvonsäilyttäjä.

Tämä tulos toteutuu laajemman institutionaalisen omaksumisen kontekstissa, kun yhä useammat yritykset kääntyvät Bitcoinin puoleen vaihtoehtoisena treasury-strategiana.

Hyödyntämällä jatkuvasti markkinamahdollisuuksia Strategy on osoittanut sekä mittakaavaa että kurinalaisuutta, joita tarvitaan vahvan tuoton saavuttamiseen volatiilissa omaisuusluokassa.

Bitcoin hintaennuste 23.9.2025

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin kurssin kaavio osoittaa käänteisen head-and-shoulders kuvion sen jälkeen, kun 115 000 dollarin tukitaso murtui ja hinta lipesi nousevasta kanavastaan. Hinta testaa nyt 200 EMA:ta 113 450 dollarissa, mikä on kriittinen käännekohta. Jos sitä ei palauteta, BTC voi pudota kohti 110 850 dollaria, ja syvempää tukea löytyy tasoilla 108 750 ja 107 250 dollaria.

Momentti-indikaattorit ovat laskevia. RSI on 31, mikä viittaa ylimyytyihin olosuhteisiin, mutta ilman noususignaalia – kuten hammer- tai engulfing-kynttilää – ostajat pysyvät varovaisina. Selkeä nousu takaisin yli 114 750–116 150 dollarin muuttaisi tunnelmaa, avaten tien takaisin 118 000 dollariin.

Bitcoin-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Tällä hetkellä aggressiiviset kauppiaat voivat shortata alle 115 000 dollarin, kun taas kärsivälliset sijoittajat saattavat odottaa vahvistusta lähellä 110 800 dollaria. Pitkän aikavälin nouseva rakenne kesästä lähtien pysyy ehjänä, mikä viittaa siihen, että nykyinen lasku voi olla kertymäalue, jolloin voi olla hyvä paikka ostaa Bitcoinia.

Yritysten ostojen jatkuessa ja sääntelyn selkiytyessä Bitcoin voi palauttaa asemiaan ja valmistautua uuteen nousuun kohti 120 000 dollaria ja sen yli vuoden 2026 lähestyessä.

Esimyynti: Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden Solanan nopeuteen

Bitcoin Hyper (HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoin-natiiviksi Layer 2 -ratkaisuksi, joka toimii Solana Virtual Machinen (SVM) päällä. Sen tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luominen.

Yhdistämällä BTC:n ylivoimainen turvallisuus Solanan huippunopeaan kehykseen projekti avaa ovia täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen, ja projektin on auditoinut Consult, mikä antaa sijoittajille varmuutta sen perustasta.

Innostus kasvaa nopeasti. Esimyynti on jo ylittänyt 17,5 miljoonaa dollaria, ja saatavilla oleva allokaatio on rajallinen. Nykyisessä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012955 dollaria – mutta se nousee esimyynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita virallisilta Bitcoin Hyper -sivuilta kryptolla tai pankkikortilla.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.