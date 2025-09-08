Markkina-analyytikot: Bitcoin nousee pian 125 000 dollariin

Markkina-analyytikot uskovat, että Bitcoin nousee pian yli 125 000 dollarin. Jos tämä hetken tasainen sijoitusvirta jatkuu, kyseinen 125 000 dollaria olisi seuraava realistinen tavoite. Tuo nousu tarkoittaisi noin 14 000 dollarin pomppua nykyarvosta.

Yritykset eri toimialoilta ovat ostaneet päivittäin 1 755 Bitcoinia (arvoltaan 195,2 miljoonaa dollaria), lisäten Bitcoinin markkina-arvoon yli 1,3 biljoonaa dollaria viimeisten 20 kuukauden aikana.

Riverin uusin “Business Bitcoin Adoption in 2025” –tutkimus osoittaa, että institutionaaliset Bitcoin-hankinnat ovat kasvattaneet yritysten varantoja 510 000 BTC:stä 1,3 miljoonaan BTC:hen tammikuun 2024 ja elokuun 2025 välillä. Julkisesti noteerattujen Bitcoin-omistajien määrä on samalla kasvanut 39:stä 158 yritykseen.

22 % nettotuloksesta – yritykset panostavat täysillä Bitcoiniin

Tällä hetkellä yritykset hallitsevat yli 6 % Bitcoinin liikkeessä olevasta tarjonnasta, mikä on 21-kertainen kasvu tammikuusta 2020.

Bitcoin Treasury -yhtiöt johtavat tätä kehitystä, vastaten 76 %:sta yritysten ostoista tammikuusta 2024 lähtien ja 60 %:sta julkisesti raportoituja yritysten Bitcoin-omistuksia.

Lähde: River

Nämä pörssiyritykset keräävät merkittäviä Bitcoin-varantoja tarjotakseen osakkeenomistajille mahdollisuuden altistua Bitcoinin hinnanvaihteluille ilman suoraa kryptovaluuttaomistusta.

Michael Saylor esitteli Bitcoin-treasury-mallin, kun Strategy teki ensimmäisen 250 miljoonan dollarin Bitcoin-hankintansa elokuussa 2020.

Strategyn Bitcoin-salkun arvo ylittää nyt 70 miljardia dollaria. Tämä menestystarina on inspiroinut yli 50 vastaavanlaista yritystä.

Ennen vuotta 2024 yritysten Bitcoin-omistukset rajoittuivat lähinnä yksityisiin niche-markkinoihin.

Ensimmäiset omaksujat olivat louhintayritykset, joita seurasivat kryptoyritykset ja satunnaisesti muut toimialat, kuten Tesla.

Vuonna 2024 malli muuttui täysin.

Riverin tutkimus osoittaa, että valuutta tuo nyt lisäarvoa monille eri toimialoille ja yritysko’oille: kiinteistöistä ja ohjelmistokehityksestä terveydenhuoltoon, logistiikkaan, kuluttajatuotteisiin, mediaan ja autoalaan.

Monet yritykset allokoivat Bitcoiniin selvästi enemmän rahaa kuin teoreettisen yhden prosentin.

Vuoden 2025 heinäkuussa tehtyjen kyselytietojen mukaan yritysten keskimääräinen Bitcoin-allokaatio on 22 % nettotuloksesta, ja mediaani on 10 %.

Näistä yrityksistä 63,6 % pitää Bitcoinia pysyvänä sijoituskohteena, lisäten jatkuvasti omistuksiaan ilman aikomusta myydä tai tasapainottaa salkkua.

Bitcoin hintaennuste 8.9.2025

Bitcoinin nousu yli 125 000 dollarin näyttää yhä todennäköisemmältä. Aiemmat esteet, kuten hallitusten kieltopelot ja yritysomistusrajoitukset, ovat enimmäkseen kadonneet Bitcoinin kurssin edestä. Edellinen ennätys on elokuulta, jolloin Bitcoin nousi yli 124 000 dollariin.

Useat valtiot omistavat nyt virallisesti Bitcoinia, ja Yhdysvallat lanseerasi strategisen Bitcoin-varannon maaliskuussa 2025.

Bitcoinilta puuttui aiemmin riittävä likviditeetti institutionaaliseen omaksumiseen. Tämä ei ole enää este.

Nykyään se on yksi maailman likvideimmistä varoista ja toimii 24/7, toisin kuin perinteiset valtionlainat.

Viime vuosina myös vaikutusvaltaiset henkilöt, kuten FED:n puheenjohtaja Jerome Powell, BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink ja presidentti Trump, ovat muuttaneet kantaansa Bitcoinista positiivisemmaksi.

Lähde: River

Analyytikko Zynweb3 huomauttaa, että johtava kryptovaluutta on historiallisesti saavuttanut pohjahintoja 0.382 Fibonacci-takaisinvetoalueella, kuten Q3 2024 ja Q2 2025, ja tämä voi toistua.

Nykyinen markkinaheikkous on rajannut Bitcoinin vaihteluväliin 113 000–107 000 dollaria, mikä voi viitata laskuun kohti 100 000 dollarin 0.382 Fibonacci-tasoa.

Siitä huolimatta pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen positiiviset. Tyypilliset 10 % korjaukset ovat usein edeltäneet 50 % nousuja, jotka voisivat nostaa valuutan yli 125 000 dollarin kohti 150 000 dollaria Q4:n aikana.

Bitcoin-tekninen analyysi: 114 000 dollarin vastustason ylitys voi laukaista nousun yli 125 000 dollarin

Teknisesti Bitcoinin 4 tunnin kaavio osoittaa, että hinta on ponnahtanut vahvasti korjausalueelta noin 108 000 dollarista muodostaen nousevan engulfing-rakenteen, joka viittaa uuteen ostoinnostukseen.

Nykyinen liike viittaa siihen, että hinta voi testata ensimmäistä vastustasoa 114 000 dollarissa, mikä on tärkeä mittari ostajien vahvuuden arvioimiseksi.

Mikäli johtava kryptovaluutta murtautuu tämän tason yläpuolelle ja pysyy sen yllä, voidaan odottaa nousua kohti 120 000 dollarin tasoa, joka toimii nykyisen nousurakenteen ylärajana.

Jos 114 000 dollaria ei kuitenkaan ylity, edessä voi olla uusi vetäytyminen takaisin korjausalueelle.

