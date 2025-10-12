EU haluaa venäläisen A7A5-stablecoinin pakotelistalle

Euroopan unioni harkitsee uutta pakotepakettia, joka kohdistuisi A7A5:een – ruplaan sidottuun stablecoiniin, josta on nopeasti tullut maailman suurin ei-dollariin sidottu token.

Keskeiset huomiot: EU harkitsee pakotteita A7A5:ta vastaan, joka on johtava ruplaan sidottu stablecoin.

A7A5:n markkina-arvo nousi 250 % aiempien EU:n kryptopakotteiden jälkeen.

Uusien pakotteiden lopullinen hyväksyntä vaatii kaikkien 27 EU-jäsenmaan tuen.

Uutistoimisto Bloombergin tarkastelemien sisäisten asiakirjojen mukaan siirto kieltäisi EU-alueella asuvilta yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä kaiken vuorovaikutuksen tokenin kanssa, joko suoraan tai välillisesti.

Ehdotettu toimi on osa EU:n laajempaa strategiaa, jolla pyritään kitkemään rahoitusvälineitä, jotka mahdollistavat Venäjän pakotteiden kiertämisen.

EU:n pakotteet estävät krypton käytön venäläisiltä käyttäjiltä

EU:n aiemmat kryptopakotteet, jotka julkistettiin 19. syyskuuta, estivät transaktiot Venäjän kansalaisilta ja asettivat uusia rajoituksia yhteistyölle ulkomaisten pankkien kanssa, joilla on yhteyksiä Venäjän kryptosektoriin.

Useat finanssilaitokset Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Keski-Aasiassa ovat myös viranomaisten tarkkailussa. Uskotaan, että nämä pankit ovat mahdollisesti helpottaneet pakotteiden alaisia kryptotoimia, mukaan lukien digitaalisten omaisuuserien siirrot mustalle listalle asetettuihin kohteisiin.

A7A5 lanseerattiin helmikuussa Ethereum- ja Tron-lohkoketjuissa, ja sen taustalla on moldovalainen pankkiiri Ilan Shor yhteistyössä Venäjän valtion omistaman Promsvyazbankin kanssa.

Tokenia markkinoidaan stablecoinina, jonka vakuutena on fiat-valuutta Kirgisian pankkiverkossa. Sen nousu on ollut sekä nopea että kiistanalainen.

Vaikka A7A5 on kielletty Singaporessa, sillä oli silti edustus syyskuun Token2049-konferenssissa Singaporessa, jossa se piti osastoa ja lähetti puhujan. Järjestäjät poistivat myöhemmin projektin tapahtumasta ja sen verkkosivuilta.

EU:n syyskuun pakotteiden jälkeen A7A5:n kaupankäyntiaktiivisuus kasvoi voimakkaasti. Vain viikko ilmoituksen jälkeen, 26. syyskuuta, sen markkina-arvo nousi yhdessä päivässä 250 prosenttia 140 miljoonasta dollarista yli 491 miljoonaan dollariin.

Tällä hetkellä tokenin markkina-arvo pysyy lähellä 500 miljoonaa dollaria, mikä edustaa lähes puolta 1,2 miljardin dollarin suuruisesta ei-dollariin sidottujen stablecoinien markkinasta. Circle-yhtiön euroon sidottu EURC tulee toisena, noin 255 miljoonan dollarin markkina-arvolla.

Eurooppalaiset viranomaiset sanovat, että pakotteilla pyritään painostamaan niitä, jotka kiertävät kansainvälisiä sääntöjä.

Euroopan neuvoston mukaan nämä työkalut on suunniteltu vaikuttamaan käyttäytymiseen ja tukemaan EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita.

Ehdotettujen A7A5-pakotteiden lopullinen hyväksyntä vaatii kaikkien 27 EU-jäsenmaan yksimielisen tuen. Ehdotus voi vielä muuttua tai sen toimeenpanoa voidaan lykätä.

Mikä on venäläinen A7A5 stablecoin?

A7A5 on noussut maailman suurimmaksi ei-Yhdysvaltain dollarin vakausvaluutaksi useista kansainvälisistä pakotteista huolimatta.

Kirgisiassa liikkeeseen laskettu stablecoin, joka on sidottu 1:1 suhteessa Venäjän ruplaan, kattaa nyt noin 43 % koko 1,2 miljardin dollarin suuruisesta ei-dollariin sidottujen stablecoinien markkinasta, perustuen tietoihin CoinMarketCap:ista ja DeFiLlama:sta.

Sen nopea nousu on herättänyt huolta länsimaisissa sääntelyelimissä, jotka uskovat projektin mahdollisesti auttavan Venäjää kiertämään talouspakotteita, jotka asetettiin sen hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.

“Digitaalinen rupla” A7A5 nousee 250 %, kun pakotteiden kohteena oleva venäläispankki tukee stablecoinia

A7A5 lanseerattiin helmikuussa A7:n toimesta, joka on rajat ylittäviä maksupalveluja tarjoava yritys. Sen omistavat moldovalainen etsintäkuulutettu pankkiiri Ilan Shor ja Venäjän valtion omistama pankki Promsvyazbank (PSB). Molemmat ovat Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja EU:n pakotelistalla.

Token esiteltiin “digitaalisena ruplana”, jonka vakuutena ovat fiat-talletukset kirgisialaisissa pankeissa, tarjoten haltijoille päivittäistä passiivista tuloa, joka vastaa puolta talletusten koroista.

Alun perin Ethereum- ja Tron-lohkoketjuissa julkaistu A7A5 markkinoitiin välineenä kansainvälisiin maksuihin Venäjän kauppakumppaneiden kanssa.

Pian lanseerauksen jälkeen lohkoketjututkijat yhdistivät projektin Grinexiin, kryptopörssiin, jota pidetään pakotteiden alaisen venäläisen Garantex-alustan seuraajana. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteet Garantexia ja sen sidosryhmiä vastaan elokuussa, tunnistaen Shorin A7A5:n liikkeeseenlaskijan osakkaaksi yhdessä Promsvyazbankin kanssa.

Iso-Britannia asetti myöhemmin pakotteita useille kirgisialaisille pankeille, vedoten todisteisiin siitä, että Moskova käytti stablecoin-verkostoa kiertääkseen länsimaista rahoitusjärjestelmää.

Pakotteista huolimatta A7A5:n markkina-arvo pysyi vakaana koko kesän ja räjähti kasvuun syyskuun lopulla. 25. syyskuuta sen markkina-arvo nousi CoinGeckon mukaan 350 miljoonalla dollarilla yhdessä päivässä – 250 %:n kasvu – ohittaen Circle-yhtiön euroon sidotun EURC:n suurimpana ei-dollariin sidottuna stablecoinina.

Lohkoketjudata Ellipticiltä osoittaa, että syyskuun 26. päivään mennessä oli liikkeessä yli 41 miljardia A7A5-tokenia ja kokonaistransaktiomäärät ylittivät 68 miljardia dollaria.

Projektin Telegram-kanava juhlisti rajapyykkiä, väittäen A7A5:n “todistaneen, että kansallinen digitaalivaluutta voi olla paitsi vaihtoehto dollarille, myös maailmanlaajuisen muutoksen ajuri.” Länsiviranomaiset ovat kuitenkin eri mieltä.

TRM Labs varoittaa miljardin dollarin päivittäisvirroista – EU harkitsee pakotteita

A7A5:n kasvu osuu yhteen Venäjän pyrkimyksen kanssa kehittää vaihtoehtoja SWIFT-maksujärjestelmälle, josta maa suljettiin pois vuonna 2022. Analyytikoiden mukaan stablecoin tarjoaa käytännöllisen kiertotien venäläisyrityksille, jotka kamppailevat viivästyneiden rajat ylittävien maksujen kanssa.

Julkisten asiakirjojen mukaan A7A5:ta käyttävät yritykset voivat toteuttaa kansainvälisiä maksuja viidessä työpäivässä – paljon nopeammin kuin perinteisillä pankkireiteillä, joissa maksut voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia.

Lohkoketjuanalytiikkayritysten Ellipticin ja TRM Labsin mukaan A7A5 käsittelee nyt yli miljardin dollarin päivittäisiä tapahtumia, ja kokonaistransaktiot ylittivät 41 miljardia dollaria elokuun lopulla.

TRM Labs varoitti myös, että stablecoinia saatetaan käyttää kaksoiskäyttötuotteiden ostamiseen – tuotteiden, joilla on sekä siviili- että sotilaskäyttöä – Kiinan ja Keski-Aasian kauppareittien kautta.

The Centre for Information Resilience (CIR) raportoi, että elokuussa lähes 78 % A7A5:n transaktioista kulki Kiinan kautta. CIR totesi myös, että A7A5 on laajentanut toimintaansa Afrikassa avaamalla toimistot Nigeriaan ja Zimbabween.

Vaikka A7A5 väittää olevansa riippumaton Shorista ja PSB:stä, sääntelyasiakirjat osoittavat molempien olevan edelleen vahvasti mukana. Shor, jota etsitään Moldovassa miljardin dollarin petoksesta (“vuosisadan varkaus”), omistaa edelleen 51 % A7:stä, ja PSB omistaa loput 49 %.

Venäjän turvallisuuspalvelu PSB asetettiin pakotteiden kohteeksi Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toimesta vuonna 2022.

Huolimatta epäilyistä sen läpinäkyvyyttä ja toiminnan keskittymistä kohtaan, A7A5:n kehitys jatkuu vahvana.

Token on houkutellut noin 24 000 haltijaa, ja sen hajautettuun pörssiin on lisätty yli 100 miljoonaa dollaria USDT-likviditeettiä viime viikkoina.