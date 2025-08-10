Onko kauan odotettu altcoin-kausi vihdoinkin tulossa?

Kirjoittaja Matti Laurila Kirjoittaja Matti Laurila Lisätietoja kirjoittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Elokuuta 10, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Spekulaatiot altcoin-kauden alkamisesta voimistuvat, kun sijoittajat etsivät merkkejä Bitcoinin ulkopuolelta. Altcoin Season -indeksin pysytellessä alle 40:n markkina ei ole vielä täydessä rotaatiossa.

Silti Shiba Inu, Dogecoin ja Cardano osoittavat, että valikoivat rahavirrat voivat määrittää tämän syklin vaiheen.

Shiba Inu: ekosysteemin kestävyys viilenevillä altcoin-markkinoilla

Shiba Inun hinta on pitkään pyörinyt hieman 0,00001 dollarin paremmalla puolella. Sen markkina-arvo on noin 7 miljardia dollaria, päivittäisen volyymin ollessa noin 210 miljoonaa dollaria CoinMarketCapin mukaan.

Toisin kuin aiemmissa sykleissä, SHIBin merkitys ei enää perustu vain sosiaaliseen vireeseen. Sen Layer‑2-verkko Shibarium käsittelee yhä DeFi-tapahtumia ja NFT-toimintaa, samalla kun DAO-ehdotukset pyrkivät lisäämään hallinnon osallistavuutta.

Vaikka SHIB on laskenut noin 8 % viime viikolla, sen ketjun sisäinen aktiivisuus viittaa kestävämpään pohjaan verrattuna aiempiin meemisyklin vaiheisiin. Valaslompakoiden määrä on kasvanut yli 600 % viime viikkoina, mikä tukee näkemystä pitkäaikaisten haltijoiden aktiivisuudesta.

Dogecoin: likviditeettiankkuri riskinottohalulle

Dogecoinin hinta liikkuu noin 0,20 dollarissa, mikä vastaa 30 miljardin dollarin markkina-arvoa ja 1,7 miljardin dollarin päivittäistä vaihtoa. DOGE on laskenut noin 5 % heinäkuun lopun huipuista mutta säilyy yhtenä likvideimmistä altcoineista.

DOGE-hinta (Lähde: CoinMarketCap)

Sijoittajille DOGE toimii likviditeettiankkurina spekulatiivisen riskinoton kasvaessa. Analyytikot näkevät lähitulevaisuuden vastustason noin 0,215 dollarissa ja mahdollisen nousun 0,30 dollariin, jos riskivirrat vahvistuvat. Tämä tarjoaisi nyt paikan ostaa Dogecoinia ennen nousua.

Sen jatkuva vähittäiskauppapohja ja integrointi maksualustoihin tekevät siitä ainutlaatuisen meemikolikoiden joukossa, kun tarkastellaan johdonmukaista volyymia sykleittäin.

DOGE:n käyttäytyminen tukee ajatusta siitä, ettei altseason tarkoita vain uusia projekteja – se usein elvyttää myös legacy-tokeneita, jotka voivat yhä nopeasti imeä likviditeettiä.

Cardano: institutionaalisten narratiivien testi

Cardanon hinta pysyttelee noin 0,73 dollarissa, sen markkina-arvon ollessa lähes 26 miljardia dollaria ja päivittäisen volyymin ylittäessä 1 miljardin dollarin.

Cardanon tekninen tiekartta on edelleen aktiivinen. Hydra-skaalaus ja Mithril-synkronoinnin päivitykset ovat käytössä, samalla kun Voltaire-hallintovaihe etenee. Mutta tässä vaiheessa ADA:n erottaa muista sen vetovoima institutionaalisille ja sääntelykeskeisille sijoittajille.

USDA:n ja Djedin kaltaiset stablecoinit laajentavat ketjun sisäistä likviditeettiä, ja Total Value Locked (TVL) on noussut noin 470 miljoonaan dollariin. Analyytikot uskovat, että nämä kehityskulut voivat antaa ADA:lle etulyöntiaseman, jos laajemmat pääomavirrat palaavat myöhemmin vuonna 2025, vaikka lyhyen aikavälin tunnelma on edelleen pehmeä.

Valikoiva altcoin-kausi

Altcoin Season Indexin nykyinen taso viittaa siihen, että Bitcoin päihittää edelleen suurimman osan altcoineista. Silti SHIB, DOGE ja ADA osoittavat, ettei rotaation tarvitse olla laajaa ollakseen merkityksellistä. Jokainen token edustaa eri lähestymistapaa: yhteisölähtöistä kestävyyttä, likviditeetin joustavuutta ja institutionaalista suuntausta.

Sen sijaan että nähtäisiin laajamittainen altcoin-season, tämä vaihe näyttäytyy valikoivana allokointina tokeneihin, joilla on selkeä likviditeetti- tai hyötyankkuri. Sijoittajat näyttävät olevan valmiita sijoittamaan sinne, missä on rakennetta ja osallistumista, vaikka keskisuuret tokenit pysyvätkin vaisuina.

Shiba Inu, Dogecoin ja Cardano kuvastavat yhdessä tämän altcoin-kausikeskustelun kerroksellisuutta. SHIB nojautuu ekosysteemin kestävyyteen, DOGE toimii edelleen spekulatiivisen likviditeetin ankkurina, ja ADA houkuttelee sääntely-yhteensopivia kasvunarratiiveja.

On vielä epäselvää, laajeneeko tämä täydeksi altseasoniksi, mutta nämä tokenit muovaavat jo nyt sitä, miten sijoittajat näkevät pääomakierron vuoden 2025 puolivälissä.

Altcoin-kausi-indeksi on laskenut tasolle 36, mutta valikoiva kaupankäynti Ethenan, Skyn ja Curve DAO:n ympärillä osoittaa, että sijoittajat siirtyvät yhä tiettyihin omaisuuseriin. Vaikka laajemmat markkinaindikaattorit ovat ristiriitaisia, nämä kolme tokenia ovat herättäneet sijoittajien kiinnostusta volyymin, käyttötarkoituksen tai tuottomekanismien ansiosta.

Ethena: Synteettinen dollariprotokolla kasvattaa jalansijaa

Ethenan markkina-arvo on lähes 3,96 miljardia dollaria ja päivittäisen kaupankäynnin volyymin ylittää 650 miljoonaa dollaria CoinMarketCapin mukaan.

Protokolla tukee synteettistä stablecoinia nimeltä USDe. Aktiviteetti on lisääntynyt lanseerauksen jälkeen, kun kaupankäynti ja staking-kysyntä ovat kasvattaneet tokenin kiertoa. Likviditeettidata Curvesta ja Binancesta heijastaa päivittäistä käyttöä, ja heinäkuun tulokset osoittivat suhteellista vahvuutta verrattuna suurempiin markkinaosapuoliin.

Sijoittajat keskittyvät edelleen Ethenan kaksitokenmalliin ja staking-mekanismeihin. ENA:n viimeaikainen volatiliteetti ei ole pelottanut haltijoita, jotka ovat aktiivisia hallinnossa ja likviditeettiohjelmissa. Tämä osallistuminen pitää Ethenan esillä altcoin-keskusteluissa.

Sky: Tokenisointi ja luottotoiminta tukevat arvoa

Skyn markkina-arvo on noin 1,7 miljardia dollaria. Kaupankäyntivolyymi on vaatimaton, noin 1,9 miljoonaa dollaria.

SKY-hinta (Lähde: CoinMarketCap)

Token tukee luottopohjaisten DeFi-alustojen toimintaa, mukaan lukien Avalanchen päällä toimivat ratkaisut. Sky mahdollistaa hajautetut lainapoolit ja reaalimaailman luottoihin sidotut tokenisoidut varat. Projekti ei ole saanut yhtä suurta huomiota kuin muut keskisuuret tokenit, mutta sen käyttö ja protokollan kasvu ovat olleet johdonmukaisia.

Vaikka Skyn hinnan kehitys on ollut rajoittunutta viime viikkoina, siihen liittyvä DeFi-aktiviteetti on pitänyt tokenin kierrossa.

Curve DAO: Stablecoin-likviditeetti ja kaupankäynnin syvyys

Curve DAO:n markkina-arvo noin 1,27 miljardia dollaria. Sen 24 tunnin volyymi on yli 220 miljoonaa dollaria.

Token on keskeinen osa yhtä suurimmista stablecoinien kaupankäyntialustoista DeFi:ssä. Curven volyymit pysyvät vahvoina, ja protokolla toimii edelleen keskeisenä likviditeetin lähteenä USDT:lle, USDC:lle ja muille vakaavaluutoille.

CRV:n haltijat ovat olleet aktiivisia hallintoehdotuksissa, kuten palkkiorakenteiden muutoksissa ja kannustemalleissa. Vaikka CRV on laskenut kaikkien aikojen huipuistaan, se kerää yhä säännöllistä volyymia ja ketjun sisäisiä tuottoihin liittyviä virtoja.

Altcoin-kausi-indeksi pysyy vakaana

Vaikka Bitcoinin dominanssi pysyy yli 60 %:ssa, myös Ethena, Sky ja Curve DAO osoittavat itsenäistä momenttia. Tämä viittaa rotaatioon, joka suosii toimivia protokollia ja likviditeettikeskittymiä, vaikka altseason-indikaattorit ovat vaimeita.

Ethena tarjoaa synteettistä dollarialtistusta. Sky tukee hajautettuja luottovirtoja. Curve DAO on keskeinen toimija stablecoin-likviditeetissä. Kukin edustaa eri näkökulmaa altcoin-kauden aktiviteettiin, osoittaen kuinka token-virrat ovat nyt sidoksissa käyttöön ja kauppiaiden käyttäytymiseen.

Altcoin-kausi ei ole täydessä vauhdissa, mutta valikoiva rotaatio jatkuu. Sijoittajat seuraavat volyymiä, steikkaus-ohjelmia ja hallinto-osallistumista tärkeinä mittareina. Ethena, Sky ja Curve DAO ovat kukin osoittaneet riittävästi aktiivisuutta pysyäkseen mukana keskustelussa.