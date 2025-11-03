BTC $103,739.25 -2.75%
ETH $3,521.07 -2.62%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.29 -3.52%
SOL $162.38 -3.68%
TRX $0.28 -1.37%
SHIB $0.0000091 -3.06%
Cryptonews 加密新闻交易

稳定币商Zerohash拿下MiCA执照 万事达卡传出20亿美元收购意向

稳定币
作者
Chloe Cheung
作者
Chloe Cheung
关于作者

Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

稳定币公司Zerohash获得欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）执照，成为首间基建供货商获准在欧盟区内提供稳定币服务。这间为摩根士丹利及富兰克林邓普顿等公司提供加密货币基建解决方案的公司，更传出获万事达卡提出以20亿美元收购。

Zerohash欧洲分公司宣布，从荷兰金融市场管理局（AFM）获MiCA执照，这个执照将容许公司向欧洲经济区内33个国家内的银行及金融科技机构，提供稳定币以及加密货币产品。荷兰金融市场管理局的官方注册处也确认Zerohash 成为已注册的加密资产服务供货商（CASP）。该批准使Zerohash的欧洲分支机构能够为探索代币化资产、稳定币和其他基于区块链的金融产品的组织提供核心支持。

公司成立于2017年，其服务合作伙伴包括盈透证券（Interactive Brokers）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）、Stripe 及Worldpay等。随着许可证的到位，Zerohash Europe将协助包括银行和支付平台在内的金融机构在欧洲范围内嵌入稳定币交易和加密资产服务。

传万事达卡拟作价20亿美元收购

这间稳定币公司在上周也传出获万事达卡（MasterCard）洽购的消息。《财富》杂志引述知情人士透露，万事达卡正就收购与Zerohash处于最后阶段的谈判，收购价介乎15亿至20亿美元。

万事达卡一直以来均认可稳定币的潜力，并与Crypto.com、OKX及Kraken等公司合作。在今年8月份，万事达卡宣布将允许东欧、中东和非洲地区的商户使用Circle的USDC及EURC进行交易结算。

若今次成功收购Zerohash，将成为万事达卡在稳定币服务上最大的投资，并可增强其在加密货币交易、托管及质押服务。Zerohash在今年稍早时间完成逾1亿美元的融资，当时估值超过10亿美元，

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,656,407,058,854
-8.76
最热门币种

更多文章

新闻
香港发迹 Web3 独角兽企业 Animoca Brands 宣布明年于美国上市
Allen Li
Allen Li
2025-11-04 12:39:10
新闻
谷歌 Gemini AI 预测：到 2025 年底 XRP、Cardano、Aster 代币价格走势解析
Esther Hui
Esther Hui
2025-11-04 11:18:18
Chloe Cheung
Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者