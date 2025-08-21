BTC $112,284.17 -1.18%
肯爷迷因币YZY极速收割 项目方被曝持94％代币操控市场

嘻哈歌手肯爷（Kanye West，现名 Ye）近日在 Solana 公链发行 YZY 迷因币，短短上线不到一小时市值便冲上 30 亿美元，随即暴跌至约 10.5 亿美元，引发社群哗然。

YZY 迷因币投资者抱怨遭到“收割”，项目方核心人物 Mikey Shelton 更被怀疑在社交媒体上透露内部交易细节，消息曝光后迅速删除账号，让争议升级。

YZY币暴涨暴跌

链上数据显示，YZY 流通极度集中，约 94% 的代币在公开交易前已被内部人掌握，其中单一多签钱包就控制 87%。这种分布，加上合约条款允许随时抽走流动性，令外界质疑市场被操纵。

LIBRA币也与是次收割有关？

有爆料者指出，此次 YZY 的操作模式与几个月前的 LIBRA 项目如出一辙，怀疑其顾问 Hayden Davis 参与其中。巧合的是，就在 YZY 发行前数小时，美国法院刚解除对 LIBRA 发起人逾 5700 万美元的资金冻结，引发更多联想。

风波始于 2 月 15 日，当天米莱在社交平台 X 高调推荐迷因币 LIBRA，声称该项目能为阿根廷的小型企业和初创公司提供资金，推动经济复苏，甚至直接附上官方网站和智能合约地址，相当于亲自为 LIBRA 站台。消息一出，LIBRA 市值一度飙升至 40 亿美元。

然而，米莱在几小时后删除了相关帖子，更澄清与项目方无关，导致币价崩盘。短期投资者损失数百万美元。目前，LIBRA 的完全稀释估值（FDV）仅剩约 1 亿美元。

Snorter（$SNORT）：迷因能量与实用性的高增长预售

虽然Claude能有效分析已建立的加密货币项目，但许多尚未在交易所上市的新项目正在预售市场中悄然崛起。其中一个突出项目是Snorter（$SNORT），这是一个基于索拉纳的迷因币兼实用性代币，用于Telegram上的交易机器人。分析师认为其有10倍至12倍的增长潜力。

Snorter直接与Telegram整合，允许用户在应用程式内即时追踪价格、交易代币并监控市场动态。它还提供防诈骗（rug-pull）检测、跟单交易和自动化交易执行等功能，增强其实用性。

目前，Snorter的预售已获得显着进展，筹集了约330万美元的资金。早期支持者通过质押可获得高达136%的年化收益率（APY），不过随着採用范围扩大，回报率将逐渐降低。

目前，Snorter（$SNORT）预售代币价格为0.1019美元，且计划每隔几天进行一次价格调整，早期买家能以最佳入场价获得最大的上涨潜力。

Snorter将病毒式的迷因吸引力与提供交易优势的实用性相结合，旨在吸引经验丰富的投资者以及希望在快速变化的加密货币市场中蓬勃发展的新手。

参与方式简单：投资者可通过Snorter官方网站使用加密货币或传统支付卡参与预售，在下一次价格上涨前锁定投资机会。欲了解项目最新动态，可关注XTelegram上的更新。

点击此处参与Snorter预售
