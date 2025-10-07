xStocks新增1亿名潜在用户 未来能在Telegram应用内购买代币化股票

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 7, 2025

代币化股票与 ETF 交易平台 xStocks 于 10 月 2 日宣布，将扩大对 Telegram 加密资产钱包 Wallet in Telegram 的支持。

通过 Kraken 与 Backed 的战略合作，Telegram 超过 1 亿名用户将能够直接在应用内访问代币化股票。

这项合作让用户可以直接接触多种 xStocks 资产，标志着 xStocks 正式进军 Telegram 庞大的生态系统。

官方声明中指出，这是一项旨在加速 xStocks 成为代币化股票行业标准的新合作。

此次整合意味着 xStocks 将新增 1 亿名潜在用户

合作将在 10 月下旬 于现有的托管型钱包内启动服务，并计划在 2025 年第四季度 扩展至基于 The Open Network（TON）区块链 的自我托管型 TON 钱包。

Wallet in Telegram 的发言人表示：“我们将从部分市场开始上线，以便谨慎测试导入流程与用户体验。”

加速传统金融与加密货币的融合

这次合作基于多重战略考量，其核心使命是让代币化股票能够触及大众，不论他们使用哪条区块链或哪种应用程序。

自推出以来，xStocks 已在中心化交易所（CEX）与去中心化交易所（DEX）中累计超过 45 亿美元交易量。

从技术层面来看，此次合作也为 在 TON 生态系统中将 xStocks 用作抵押资产 打开了新机会。

未来，xStocks 可作为 DeFi 协议与 Web3 小程序中的抵押品，为 TON 区块链开发者与用户带来更多可能性。

可交易资产与使用方式

在初期阶段，平台将提供 35 种代币化股票，其中包括 Circle 与 Coinbase。

预计到 2025 年底，将扩展至 超过 60 种代币化美股与 ETF，涵盖 英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla） 及 标普 500（S&P 500） 等。

尽管现货比特币 ETF 不在此次提供名单中，但用户仍可通过托管型加密钱包直接购买 比特币（BTC）。

所有交易在 2025 年底前 均免收手续费，仅在提领时收取标准费用。

随着代币化资产市场规模迈向数千亿美元，此次合作有望使 Telegram 成为全球最大的代币化金融产品中心之一。

预售项目 Maxi Doge（$MAXI）：结合 Meme 力量与健身兄弟能量的全新加密风潮

Maxi Doge（$MAXI）是一款充满Meme精神的代币，专为那些热衷1000倍杠杆、追求极限操作的加密玩家打造。它不仅仅是一枚迷因币，更代表着一种由社区驱动的文化——将高强度交易氛围、健身兄弟能量、咖啡因激情与竞争精神完美融合。

持有 $MAXI 的投资者可解锁多重权益，包括：

质押奖励

交易竞赛

游戏化合作活动

此外，项目智能合约已通过 SolidProof 与 Coinsult 审计，增强了其技术与安全层面的可信度，为投资者提供更稳固的信任基础。

市场动能持续升温！目前 Maxi Doge（$MAXI）预售筹资已突破270万美元，代币价格仅为 $0.0002605。随着预售阶段推进，价格将逐步上调，越早入场，潜在收益越可观。

持有 $MAXI 的用户可解锁以下权益：

动态年化收益的质押奖励

带排行榜奖励的交易竞赛

社区驱动的合作活动与未来整合

投资者可通过官方 Maxi Doge 官网 使用 ETH、BNB、USDT、USDC 或 银行卡 直接购买 $MAXI。