XRP巨鲸资金流转负值 大户重启抛售 XRP价格恐崩盘？

XRP 90天移动平均巨鲸资金流骤降至负值区域，显示大户重新启动抛售活动，这一趋势通常预示价格看跌。

CryptoQuant数据揭示，类似的分发模式曾在1月和2月出现，当时XRP价格一度飙升至3.45美元，随后遭遇巨鲸抛压。

这一活动最终将价格推低至2月底的1.77美元，引发了显着的回调。

XRP巨鲸资金流重现1月-48%熊市崩盘模式

XRP当前交易价格约为2.99美元，此前7月达到3.66美元的高点，8月初触及2.72美元的低点，整体结构显示出进一步下跌的风险。

CryptoQuant分析师“The Enigma Trader”强调，若每日巨鲸资金流入未能持续超过500万XRP，市场结构将持续疲软。

Whale Flows Turn Deeply Negative, XRP Faces Renewed Distribution Pressure



“A comparable pattern unfolded in January–February, when a local price top coincided with sustained whale distribution and a subsequent correction.” – By @EnigmaTrader369 pic.twitter.com/pKvZiQrhKX — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 7, 2025

目前，大户未展现出持续的囤积模式，这是任何有意义的趋势反转所必需的关键因素。

XRP正面临关键时刻，将决定熊市力量是否占据主导，还是多头能否成功守住2.80美元的重要支撑位。

多头疲态渐显，尽管XRP价格过去24小时上涨2.42%，但现货交易量却下降28%。

Coinglass的期货市场数据同样令人担忧，衍生品交易量下降33.09%，同时空头头寸增加3.80%。

押注XRP下跌的交易者持仓兴趣大幅上升，交易活动超过73亿美元。

在Ripple联合创始人Chris Larsen最近出售1.75亿美元XRP之后，熊市情绪加剧，为资产突破3.20美元阻力区制造了额外阻力。

Chris Larsen, Ripple co-founder, sold nearly $200M $XRP in 10 days.



Still buying?

You might be his exit liquidity.



He’s unloading heavy be cautious! ⚠️ pic.twitter.com/mCiBl8jRrZ — ManLy (@ManLyNFT) July 25, 2025

尽管如此，XRP此前曾经历过更严峻的熊市周期，而近期机构层面的进展为市场提供了乐观理由。

XRP技术分析：3.60美元双顶形态威胁多头

4小时XRP/USDT图表显示，在3.60美元阻力区附近形成明显的双顶形态。该价位已两次阻挡多头攻势，成为上涨趋势的强大障碍。

突破阻力失败后，价格回落至7月拉升起点2.70美元附近寻求支撑。该区域现已成为关键支撑位，近期交易活动显示价格在此基础上一路形成更高的低点，表明多头正在积极护盘。

当前相对强弱指数（RSI）徘徊在51附近，显示市场处于中性状态，既未超买也未超卖，这意味着行情可能双向波动。

不过，XRP从2.70美元反弹并形成逐步抬高的低点，表明下方多头力量正在蓄力。

若能站稳2.90-3.00美元关键区间，再次上攻3.60美元双顶阻力的概率将大幅提升。

一旦强势突破并站稳该阻力位，可能开启狂暴上涨模式；反之若再度被压制，则可能回踩2.70美元支撑带。