瑞波币对决以太坊：加密分析师预测 2025 年赢家
瑞波币（XRP）在 XRP 对 ETH 的走势图上一直落后于以太坊（ETH），尤其是自四月以来，当以太坊在 DATs（如 Bitmine 和 Sharplink 游戏）推出后表现大幅领先。
然而，分析师已经预测了这场竞争激烈的对决在 2025 年末的潜在赢家。
CryptoBull 观察到，XRP 对以太坊的周线走势图显示出类似 2018 年首次重大突破的模式，当时该山寨币创下了 3.84 美元的历史新高。
XRP 对 ETH 市值落后 3,000 亿美元，但 2018 年走势暗示可能反转
正如当前的分形走势显示，XRP 的市值落后以太坊约 3,000 亿美元，分析师预计 XRP 有可能在年底前超越 ETH 并创下新的历史高点，甚至可能突破 5 美元。
这一预期也得到历史数据的支持，因为 11 月历来是加密货币表现最好的月份。
比特币在 11 月平均上涨 46%，其连锁效应通常会波及 XRP。
技术分析：XRP 可能在 2.40 美元寻求流动性
观察 XRP/USDT 一小时图，XRP 一直在一个明确区间内交易，头部阻力位大约在 2.66–2.79 美元区间。
价格走势显示，在近期回调后形成了整理格局，这是市场在下一次关键行情前寻求流动性的典型行为。
关键触发位 2.661 美元是突破的关键点。
如果 XRP 能够重新站上并稳住该水平，将确认整理阶段结束，并很可能启动回升，重返 2.79 美元阻力区，甚至更高。
然而，在短期内，交易者应预期可能出现下影线，因为市场可能会在当前价格下方寻找流动性空档。这种流动性搜寻是突破尝试前整理阶段的正常现象。
支撑位似乎在 2.46–2.50 美元区间形成，守住该区域对维持多头结构至关重要。
若未能守住支撑，XRP 可能会下探至 2.35–2.40 美元附近，寻找愿意推高价格的买盘，再回到关键触发位。
技术分析师 EtherNasyonaL 还指出，当阻力位被测试超过三次且价格持续在主要支撑位上方累积时，该阻力位迟早会被突破。
每一次测试都会削弱卖方的防线。供应被吸收，流动性减弱，市场压力逐渐积聚。
