XRP价格预测：SEC文件暗示ETF即将推出——这是XRP冲向1000美元的时刻吗？

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 14, 2025

最新一轮S-1修正文件显示，现货XRP ETF的最终准备工作正在进行中，这为XRP价格预测注入了新的看涨情绪。

部分更新后的文件现已包含官方交易代码，ETF研究所联合创始人Nate Geraci指出，这一细节表明该山寨币“距离获批已经很近”。

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

彭博社资深ETF分析师Eric Balchunas指出，在美国证券交易委员会（SEC）进行重大程序调整之后，这些S-1文件已成为获批前的最后一道障碍。

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

美国证券交易委员会（SEC）采用了通用上市标准，取消了提交19b-4文件的要求，仅保留S-1注册表供审查。

在这一框架下，XRP被认定为符合条件的资产，从而进入快速审批通道，为其在美国传统金融市场（TradFi）中获得受监管的现货投资敞口铺平了道路。

XRP价格预测：这会成为推动其迈向1000美元的催化剂吗？

来自传统金融市场（TradFi）的新需求，可能为XRP提供突破长期上升三角形形态所需的动能。

尽管周末的大规模清算事件使多数短期看涨形态失效，但这一更大的技术结构仍然有效。

XRP/USD日线图，长达一年的上升三角形形态。来源：TradingView。

动能指标目前重新聚焦于突破行情，并重申1.50美元为潜在底部支撑。

RSI在触及30的超卖区后迅速反转，而MACD柱状图则显示出信号线下方可能正在形成底部——这表明买方力量正在回归，而卖压逐渐减弱。

关键突破门槛位于3.40美元，这是贯穿整个形态的主要阻力位。一旦该位置被成功转为支撑，XRP有望上涨210%，触及其技术目标8美元。

短期来看，交易者应关注2.70美元需求区的反弹，以确认更高支撑并奠定持续上行趋势的基础。

展望未来，随着XRP在美国传统金融市场（TradFi）中的敞口不断扩大，以及美国降息带动的风险偏好回升，该代币有望在2026年前后升至15美元，实现约500%的潜在涨幅。

尽管1000美元的XRP目标价目前仍显遥远，但主流资金流入的这些新契机，正为其长期实现奠定坚实基础。

PepeNode：本轮周期中全新的收益方式？

在上一个周期中，Pepe横扫模因世界，将一只爆红的青蛙变成加密文化中最具代表性的符号之一。

如今，延续同样的热度，新项目PepeNode（$PEPENODE）正加入原版从未拥有的元素——真正的被动收入。

其他模因币也曾尝试过类似的模式；Shiba Inu引入了质押机制，而PepeNode更进一步，推出了全新的“挖矿即赚”（Mine-to-Earn）模式。

这种挖矿不需要任何实体硬件。

用户只需登录平台、获取虚拟节点、组装矿机，即可在多个成熟的模因币中开始产生奖励收益。

数据同样表现稳健。PepeNode预售金额已突破170万美元，而早期质押者在下一阶段开始前，仍可获得高达740%的年化收益率（APY）。

此外，平台对所有用于购买节点与矿机的$PEPENODE代币实施70%的燃烧机制，从而通过通缩设计强化代币的长期价值支撑。

更重要的是，时机恰到好处。宏观叙事正在推动资本重新流入模因币等高风险资产，使PepeNode的奖励模式在行业动能增强的背景下更具吸引力。