XRP价格预测：NYSE批准首支2倍杠杆XRP ETF 千美元XRP即将到来？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 17, 2025

XRP（XRP）在过去7天暴涨25%，市场情绪持续升温，原因是一个关键利好事件即将落地 —— 纽约证券交易所（NYSE）本周将上线首支XRP挂钩的ETF。

这支名为 ProShares Ultra XRP（UXRP）的2倍杠杆ETF预计将在7月18日正式启动，市场预期其将引爆大量交易动能，并短线内对XRP价格走势形成强劲多头推动。

We’re excited to introduce ProShares Ultra Solana ETF (SLON) and ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). These new funds target 2x the daily returns of Solana and XRP, respectively. Learn more about our crypto-linked ETFs: https://t.co/ivXmFp8gMJ



These funds invest in cryptocurrency… pic.twitter.com/m28zvnukkF — ProShares (@ProShares) July 15, 2025

这或将成为Ripple生态资产的重要转折点 —— 经历多年与美国证券交易委员会（SEC）的拉锯之后，迎来关键突破。

除了UXRP，ProShares也成功将其Ultra Solana ETF（SLON）挂牌上市，该产品运作逻辑与UXRP类似，不同之处在于它追踪的是Solana（SOL）的杠杆表现。

需要注意的是，现货版的XRP ETF目前尚未获批。UXRP属于杠杆型ETF，透过期货与选择权等衍生品仓位来实现2倍多头敞口。

市场对这则利好消息反应积极，XRP在过去24小时内上涨了1.1%。

XRP价格预测：若成功突破$3大关，下一目标直指$4.8！

知名加密交易员Ali Martinez表示，若XRP在接下来几天内能有效突破$3压力位，技术面将开启上看$4.8的上行空间。

A weekly close above $3 could send $XRP to a new all-time high of $4.80! pic.twitter.com/fvvq0EpW6j — Ali (@ali_charts) July 16, 2025

对Ali Martinez来说，这一价位是心理与技术层面的双重关键阻力位 —— 他在X（推特）上拥有超过14万名粉丝，观点备受关注。

从日线图来看，XRP价格目前正触及该关键区间，并已开始出现放量卖压迹象，显示此处压力显着。

事实上，XRP在两天前曾短暂突破该水平，但随即回落。根据成交量表现来看，当XRP触及该点时，有大量抛压涌现，显示部分资金选择获利了结、落袋为安。

如果多头动能在美股时段进一步放量，今天的这波上攻有机会成为正式突破的关键引爆点。

一旦顺利放量突破，XRP有望直奔$4整数关口。不过，技术面上也可能先快速回踩前高$2.65附近进行确认，以巩固上攻基础。

当然，现在谈$1,000的XRP听起来可能很夸张 —— 但别忘了，十年前，$100,000的比特币也曾被认为是天方夜谭。

随着XRP与其他主流币种纷纷逼近历史新高，那些早期潜力项目如SUBBD（SUBBD）也可能迎来更爆裂的上涨空间，为投资者提供下一轮牛市中梦寐以求的10倍潜力布局机会。

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