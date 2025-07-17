XRP价格预测：NYSE批准首支2倍杠杆XRP ETF 千美元XRP即将到来？
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XRP（XRP）在过去7天暴涨25%，市场情绪持续升温，原因是一个关键利好事件即将落地 —— 纽约证券交易所（NYSE）本周将上线首支XRP挂钩的ETF。
这支名为 ProShares Ultra XRP（UXRP）的2倍杠杆ETF预计将在7月18日正式启动，市场预期其将引爆大量交易动能，并短线内对XRP价格走势形成强劲多头推动。
这或将成为Ripple生态资产的重要转折点 —— 经历多年与美国证券交易委员会（SEC）的拉锯之后，迎来关键突破。
除了UXRP，ProShares也成功将其Ultra Solana ETF（SLON）挂牌上市，该产品运作逻辑与UXRP类似，不同之处在于它追踪的是Solana（SOL）的杠杆表现。
需要注意的是，现货版的XRP ETF目前尚未获批。UXRP属于杠杆型ETF，透过期货与选择权等衍生品仓位来实现2倍多头敞口。
市场对这则利好消息反应积极，XRP在过去24小时内上涨了1.1%。
XRP价格预测：若成功突破$3大关，下一目标直指$4.8！
知名加密交易员Ali Martinez表示，若XRP在接下来几天内能有效突破$3压力位，技术面将开启上看$4.8的上行空间。
对Ali Martinez来说，这一价位是心理与技术层面的双重关键阻力位 —— 他在X（推特）上拥有超过14万名粉丝，观点备受关注。
从日线图来看，XRP价格目前正触及该关键区间，并已开始出现放量卖压迹象，显示此处压力显着。
事实上，XRP在两天前曾短暂突破该水平，但随即回落。根据成交量表现来看，当XRP触及该点时，有大量抛压涌现，显示部分资金选择获利了结、落袋为安。
如果多头动能在美股时段进一步放量，今天的这波上攻有机会成为正式突破的关键引爆点。
一旦顺利放量突破，XRP有望直奔$4整数关口。不过，技术面上也可能先快速回踩前高$2.65附近进行确认，以巩固上攻基础。
当然，现在谈$1,000的XRP听起来可能很夸张 —— 但别忘了，十年前，$100,000的比特币也曾被认为是天方夜谭。
随着XRP与其他主流币种纷纷逼近历史新高，那些早期潜力项目如SUBBD（SUBBD）也可能迎来更爆裂的上涨空间，为投资者提供下一轮牛市中梦寐以求的10倍潜力布局机会。
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