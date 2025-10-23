XRP价格预测：斐波那契回撤指向3.60美元上涨，XRP即将爆发？

同样的情景，不同的周期，XRP或许正准备再次爆发。当前加密市场波动剧烈，整体呈缓慢下行趋势。XRP在上一次暴跌中曾短暂跌破2.00美元，但随后迅速反弹。

许多投资者认为，XRP目前的走势与2024年暴涨前的情况如出一辙。

机构兴趣随Evernorth XRPN上升

超过11家公司正准备将XRP纳入其财务储备，总额超过20亿美元。这一行动由Ripple最近宣布的Evernorth计划所推动。

日本最大的银行集团SBI已确认其Evernorth XRP投资，随后GUMI也加入，投资金额约为1700万美元。

各家公司陆续跟进，XRP正迅速成为潜在的全球储备资产。

XRP目前维持在约2.40美元附近，较周五低点已上涨约10%。从周线图配合斐波那契回撤工具来看，价格刚好在0.618水平获得支撑，这是买方通常会强力防守的重要区间。

随着机构对XRP的兴趣持续上升，从0.618支撑位的反弹暗示回调或已结束，买盘动能正在重新积聚。如果这一走势延续，下一目标或将指向周期高点约3.60美元。

不仅仅是单一指标显示看涨信号。周线图依旧维持更高的高点与更高的低点结构，即使在XRP剧烈波动的情况下依然稳健。此外，价格已两次测试闪崩区域并强势反弹，使得再次下探至该区间的可能性大幅降低。

