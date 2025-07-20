XRP价格预测：本週暴涨24%创新高 后市走势如何？

XRP暴涨24%至3.27美元多年新高，ProShares ETF上市推动，七年三角形突破目标区间4.70美元至22美元。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 20, 2025

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XRP在本週展现强劲走势，价格飙升24%，触及多年未见的新高$3.27，并使其总市值首次突破1,900亿美元大关。

此次爆发式上涨正值7月18日ProShares Ultra XRP ETF于纽约证券交易所（NYSE）上市，这是首个在美国主流交易所交易的XRP挂钩ETF，标誌着XRP迈入机构化的新里程碑。目前XRP价格回落至约$3.25，距离2018年1月创下的历史高点$3.84仅差约15%。

衍生品市场方面，永续合约未平仓量在本轮上涨中刷新纪录，达到88亿美元，相当于约29亿枚XRP处于槓杆交易状态，显示市场参与度大幅升温。

同时，加州州长Gavin Newsom于Ripple总部正式启动加州突破计划，进一步为XRP的实用性叙事增添政府层级的背书。

技术面来看，XRP已完成一个长达七年的对称三角形整理型态，依照斐波那契扩展预测，短期内有望触及$4.70至$6.48区间。若依历史週期分析，潜在目标甚至可能延伸至$22-$23区间。

通道突破目标上看$4.70-$6.48

从日线图来看，XRP已由原本的下行通道转为上升趋势结构，此次突破被视为重大技术转向。自4月低点以来，XRP已累计上涨126%，成功突破关键压力区$2.50-$3.00，显示强势多头格局正快速形成。

来源：TradingView

斐波那契扩展分析为此次通道突破提供了明确的上行目标。当前XRP正在测试1.618延伸位附近的压力区，大约在$3.64，属于短期关键阻力。

若成功突破，下一个主要目标为2.618延伸位（$4.70），接着是3.618延伸位（$5.77），以及最远的4.236延伸位（$6.48）。突破过程中出现的大量成交量，也显示出机构资金的强力参与，是此次上涨的主要推动力之一。

此外，RSI指标已超过80，显示XRP进入超买区间，但类似的抛物线式行情通常可维持高动能一段时间，技术面仍具延伸空间。

七年对称三角形突破 技术目标直指$22

根据一位X上的技术分析师观察，XRP的週线图显示，当前的突破正处于一个自2018年高点以来形成的超大型对称三角形型态中。

目前XRP价格约为$3.15，正处于这个历时七年、涵盖多轮市场週期的整理结构末端，若顺利完成型态，技术延伸目标有望推进至$22区间。

If #XRP hits the same fib as the 2017 cycle, we will hit ~$23 by August 1st.



This is not hype, this is just data.



I’m not saying this will happen, I’m just saying it happened once before.



Same setup! Same result?$XRP pic.twitter.com/UEjqpkdlLs — Crypto Ninja (@Crypto_Ninja007) July 17, 2025

三角形收敛完成，技术突破意义重大，斐波那契目标直指$22.70。该对称三角形的收敛点正好落在当前时间区间，令这次突破显得尤为关键。

根据历史斐波那契延伸分析，若延续2017-2018週期中的数学结构，XRP有望在8月1日前触及$22.70。

前一轮主升浪所建立的斐波那契比例，正在为当前週期的上行提供潜在结构动能，技术目标集中于$22-$23区间。

这场长达七年的整理结构一旦完成，将释放出强劲的技术性趋势动能。

目前$2.50-$3.00区间为本轮三角形突破的核心支撑区，一旦有效守住，将为进一步挑战更高斐波那契目标价打下坚实基础。

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