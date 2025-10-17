XRP价格预测：5倍ETF申请或将引爆涨势——我们是否即将看到100美元的XRP？
一家大型资产管理公司刚刚提交了一项与XRP挂钩的新杠杆ETF申请，这进一步推动了市场对XRP价格的看涨预期，随着华尔街加深对加密货币的布局，热度持续升温。
这家发起公司是Volatility Shares，目前已管理一只提供2倍回报的XRP ETF。如今，他们正申请推出一只5倍杠杆ETF，旨在为高信念投资者放大利润空间。
杠杆型ETF通过使用期货和期权等工具来扩大敞口，使投资者能够通过保证金账户借入资金，从而在潜在上实现收益倍增。
除了其Solana相关产品外，Volatility Shares目前的管理资产规模（AUM）已达到7.81亿美元，这表明机构对于加密货币类投资产品的需求正在迅速增长。
随着越来越多的金融巨头推出此类产品，XRP的估值上涨前景正不断增强。
XRP价格预测：持续累积或预示即将强势冲向10美元
XRP在过去一周下跌了13%，但交易活跃度依然高企，过去24小时的交易量达到60亿美元，占其流通供应量的4%。
尽管出现回调，XRP仍稳守在2美元至3.65美元的关键区间内，暂时等待突破，而此时以太坊与BNB币正纷纷创下历史新高。
这种盘整阶段可能并非疲软信号，而是资金持续吸筹的迹象——只需一个合适的催化因素，XRP就可能迎来强劲飙升。
当RSI指标上穿14日移动平均线时，可能意味着新一轮上升行情的早期信号正在出现。
短期内，随着机构采用速度加快，XRP升至10美元的目标看起来相当现实。从长期来看，随着Ripple不断扩展其生态系统与实际应用场景，XRP达到100美元的价格预测依然存在可能。
与此同时，山寨币季的到来也让早期预售项目如Bitcoin Hyper（$HYPER）引发高度关注——这是一项基于Solana的比特币Layer-2解决方案，目前已从投资者处筹集了2300万美元，吸引了那些希望抓住下一波爆发性机会的资金。
Bitcoin Hyper（$HYPER）或将开启BTCFi新纪元
比特币持有者长期以来一直在等待一个能真正解决限制比特币DeFi生态扩展问题的项目，而Bitcoin Hyper正有望成为那个关键的突破口。
Bitcoin Hyper（$HYPER）为顶级加密货币引入了首个Layer-2扩容协议，利用Solana网络的高效性能与低交易成本，并结合智能合约支持。
通过Hyper Bridge，BTC持有者可以安全地将他们的代币发送至指定的比特币钱包，并在Hyper L2上获得等量资产，用于质押、借贷及通过该侧链上的一系列去中心化应用（dApps）赚取收益。
随着主流钱包与交易所逐步采用这一方案，其原生代币$HYPER的需求预计将迅速飙升，使Bitcoin Hyper成为今年最具吸引力的预售项目之一。
若想在下一次价格上调前购买$HYPER，可前往Bitcoin Hyper官方网站并连接你的钱包（如Best Wallet）。
你可以选择使用USDT或ETH进行兑换，或直接通过银行卡投资。