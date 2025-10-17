XRP价格预测：5倍ETF申请或将引爆涨势——我们是否即将看到100美元的XRP？

一家大型资产管理公司刚刚提交了一项与XRP挂钩的新杠杆ETF申请，这进一步推动了市场对XRP价格的看涨预期，随着华尔街加深对加密货币的布局，热度持续升温。

这家发起公司是Volatility Shares，目前已管理一只提供2倍回报的XRP ETF。如今，他们正申请推出一只5倍杠杆ETF，旨在为高信念投资者放大利润空间。

Sonic BOOOM! — 27 leveraged 3x and 5x single stock ETFs filed by Volatility Shares!



3x AMD ETF

3x AMZN ETF

3x COIN ETF

3x CRCL ETF

3x GOOGL ETF

3x MSTR ETF

3x NVDA ETF

3x PLTR ETF

3x TSLA ETF

3x Bitcoin ETF

3x Ether ETF

3x Solana ETF

3x XRP ETF

3x VIX ETF



5x AMD ETF

5x AMZN… pic.twitter.com/JjxTlUdqUw — ETF Hearsay by Henry Jim (@ETFhearsay) October 14, 2025

杠杆型ETF通过使用期货和期权等工具来扩大敞口，使投资者能够通过保证金账户借入资金，从而在潜在上实现收益倍增。

除了其Solana相关产品外，Volatility Shares目前的管理资产规模（AUM）已达到7.81亿美元，这表明机构对于加密货币类投资产品的需求正在迅速增长。

随着越来越多的金融巨头推出此类产品，XRP的估值上涨前景正不断增强。

XRP价格预测：持续累积或预示即将强势冲向10美元

XRP在过去一周下跌了13%，但交易活跃度依然高企，过去24小时的交易量达到60亿美元，占其流通供应量的4%。

尽管出现回调，XRP仍稳守在2美元至3.65美元的关键区间内，暂时等待突破，而此时以太坊与BNB币正纷纷创下历史新高。

这种盘整阶段可能并非疲软信号，而是资金持续吸筹的迹象——只需一个合适的催化因素，XRP就可能迎来强劲飙升。

当RSI指标上穿14日移动平均线时，可能意味着新一轮上升行情的早期信号正在出现。

短期内，随着机构采用速度加快，XRP升至10美元的目标看起来相当现实。从长期来看，随着Ripple不断扩展其生态系统与实际应用场景，XRP达到100美元的价格预测依然存在可能。

