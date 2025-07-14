XRP突破拉升逼近$3大关 新历史高点是否近在咫尺？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 14, 2025

XRP是 Ripple 的原生代币，近日在巨鲸推动下迎来强势反弹，过去一周暴涨近 30%。该币在 24 小时内上涨 10.9%，截稿时交易价格为 $2.93。

这一市值第三大加密货币的市场动能来自巨鲸活动增强与 ETF 乐观情绪升温，显示出未来潜在的上行空间。

据 Cryptonews 报导，XRP 巨鲸钱包（持仓至少 100 万枚的地址）数量创下历史新高，达到 2,743 个。这些巨鲸目前共计掌控 473.2 亿枚 XRP，无论是巨鲸数量还是持仓总量均呈持续上升趋势。

Santiment 报告指出，此轮行情与“网络增长（新钱包创建量激增）以及社交媒体上散户关注度上升”高度吻合。

XRP 上涨行情：RLUSD 稳定币动能、跨境结算整合、机构资金关注升温

周一，XRP 在过去 24 小时内上涨超过 5%，触及自 3 月以来的最高价位。从日线结构来看，该代币维持稳固的多头趋势（uptrend），一度逼近 $3 美元大关，随后回调至约 $2.80 附近整理。

7 月 12 日，Ripple 发布消息称，其稳定币 RLUSD 正在重塑全球汇款场景，透过提供更低成本、更高效率与更强透明度的支付解决方案。RLUSD 的快速增长受益于传统银行寻求更优质的结算替代方案。

例如，瑞士 AMINA 银行（拥有 FINMA 发放牌照）已完成 RLUSD 的整合，并正式开放稳定币的托管与交易服务。

此外，Ripple 正向 美国货币监理署（OCC）申请全国性银行牌照。这一举措表明 Ripple 有意将 RLUSD 纳入联邦监管框架，并扩大其加密资产金融服务的合规布局。

📈 @Ripple's RLUSD stablecoin is growing on @ethereum, with supply up ~4x since January. pic.twitter.com/nQ88TYVtnc — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) June 28, 2025

Ripple 释放长线看涨信号

根据市场分析师 EGRAG Crypto 的观察，推动近期 XRP 价格动能的核心因素之一，是月线图上出现了一个罕见的三根K线组合形态（three-candle formation）。

这位分析师最早于 2023年11月就识别出该形态，并指出它是大规模价格上涨的前兆。

#XRP – 0.60c To 10$ Or $50:



When #XRP was 0.60c ( 202 Post 👇)My Targets where the Same.



All #XRPOG's can see the future. When everyone was against us we fought under the shades of spears. #XRPFamily IS THE ONLY FEW 🧠 https://t.co/ZSdqxMiNBY pic.twitter.com/2Y0W1zZ9Ud — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 9, 2025

这种三根K线的月线形态在历史上通常会引发先盘整、后爆发的走势，呈现「整理–突破」的典型节奏。

此外，XRP 教育者 Edoardo Farina 表示，若本周 XRP 突破 $4 美元大关，他并不会感到意外。

从机构面来看，Ripple Labs 已与多家重量级金融机构建立合作关系，其中包括资产管理巨头 BNY Mellon，共同推动 RLUSD 稳定币的托管服务。

随着机构采用率提升，XRP 原生代币的价格涨势进一步获得强力支撑。