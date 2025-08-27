XRP 期货在 CME 平台上的未平仓合约突破 10 亿美元大关

CME 集团的 XRP 期货现已突破 10 亿美元未平仓合约大关，成为推出仅三个月就达成这一里程碑的最快加密合约。

这一成就显示了机构投资者对受监管数字资产敞口的兴趣日益增长。

CME 表示，其更广泛的加密期货产品组合的名义未平仓合约总额首次超过 300 亿美元。Solana 和 XRP 期货均突破了 10 亿美元，但 XRP 以创纪录的速度达成目标，领先同类产品，吸引了基金和企业交易台的关注。

此举被视为市场成熟和数字资产衍生品流动性加深的信号。分析师称，这反映了新一波机构资金的涌入，传统金融机构正通过受监管的交易场所日益接纳加密市场。

高成交量下的下跌测试关键支撑后迅速反弹

XRP 本身仍保持波动性。在截至 8 月 26 日的 24 小时内，该代币在 2.98 美元至 2.84 美元之间震荡，幅度约为 5%。最大跌幅出现在 8 月 25 日，当天价格从 2.96 美元跌至 2.84 美元，成交量是日均水平的三倍。

机构买盘迅速介入，将价格拉回至 2.92 美元。市场参与者将 2.84 美元视为关键支撑位，成交量显示企业和基金活动重新活跃。在交易最后一小时，XRP 从 2.90 美元升至 2.92 美元，涨幅 0.7%，交易量超过 570 万枚代币。

在衍生品方面，XRP 期货在 8 月 25 日录得自 7 月 15 日以来最活跃的单日交易，共成交 7,533 张合约，等值成交量超过 10 亿美元。自 5 月推出以来，CME 的 XRP 期货累计交易超过 25.1 万张合约，名义累计成交量达到 90.2 亿美元。

技术指标显示 XRP 可能重新测试下方支撑

CME 合约的监管性质——以 CME CF XRP-美元参考汇率结算，并受 CFTC 监管——是吸引机构需求的关键因素。分析师认为，这一里程碑显示了市场对 XRP 在机构投资组合中长期作用的信心。

Bitget 首席分析师 Ryan Lee 表示，XRP 目前处于技术分叉点。布林带收窄，RSI 保持中性，且买盘量偏低，这可能导致价格重新测试 2.60 美元至 2.00 美元区间。

“如果 XRP 成交量充足且有信心突破 3.10 美元水平，可能会进一步冲击 3.40 美元，”他补充道，“但衍生品市场仍偏空，上行空间在势头未稳之前仍需谨慎。”

XRP 期货走强引发现货 ETF 批准新讨论

这一发展也推动了关于 XRP 现货 ETF 的更广泛猜测。包括 Grayscale、Bitwise 和 21Shares 在内的多家资产管理公司已向美国证券交易委员会提交申请。市场人士认为，强劲的期货流动性可能为这些申请提供支持。

XRP 期货的飙升发生在加密市场整体走稳的背景下。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上暗示可能降息，提振了股票和数字资产的风险偏好。虽然比特币持续占据头条新闻，但 XRP 在衍生品市场的快速增长显示其在机构投资者中角色日益扩大。

在市场其他部分，山寨币也出现活跃交易。柴犬币（Shiba Inu）因短期技术信号曾短暂冲至 0.0000135 美元，而卡尔达诺（Cardano）的开发进展仍持续吸引关注。但分析师提醒，小币种的持续上涨势头仍将取决于比特币走势及整体宏观环境。