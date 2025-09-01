BTC $109,441.70 0.96%
XRP九月开局走跌　跌破2.80美元　反弹行情在即？

Esther Hui
Esther Hui
瑞波（Ripple）的原生代币 XRP在24小时内下跌3.1%，主要受加密市场整体回调拖累。该代币未能守住 2.81美元关口，并在 2.80美元位置遭遇长期大户（whales）的重砸卖单。

自7月以来，XRP出现了 显着的机构资金出逃，累计套现规模达19亿美元。

当前XRP的即时支撑位在 2.75–2.77美元区间，若失守，该币可能回测 2.50美元及2.00美元 这两个中长期关键支撑。

作为 市值排名第四的加密货币，XRP在触底后已小幅反弹，截稿时在 2.75美元附近震荡交投（数据来自CoinMarketCap）

XRP反弹是否迫在眉睫？

尽管过去一个月 跌幅高达7.64%，但XRP的 基本面持续走强，市场期待其在九月迎来强劲反攻。

RLUSD稳定币供应量已飙升至7.01亿美元，这波爆发式增长正在大幅提升 XRP Ledger的链上实用性。根据CoinMarketCap数据显示，该稳定币资产在周六突破7亿美元关口。

此外，知名加密评论员 Nate Geraci 预测，现货 XRP与SOL的ETF 将吸引大量资金涌入。他将当前市场情绪类比于当年 对比特币和以太坊ETF的低估，认为投资者或将迎来新一轮配置热潮。

Geraci表示，目前市场对这类基于山寨币的ETF需求严重低估。

近期，多家机构更新了 XRP现货ETF的SEC备案，其中包括 Grayscale、Bitwise、Canary 和 21Shares。
Geraci指出，多家资产管理公司同时递交XRP ETF申请是“极具信号意义”的动作，也是“非常利好”的迹象，显示未来获批的前景更为可期。

预测市场目前给出 86%的概率，认为美国将在 2025年推出XRP ETF。

在技术面上，XRP正在形成“看涨旗形”（Bullish Pennant）形态，这是一个典型的 上行突破信号，暗示价格有望迎来新一轮拉升。

瑞波代币显示看涨旗形

“一场大级别的突破随时都会发生。”一位X平台用户写道

九月出现的旗形/三角旗形态，往往预示着强劲上升趋势的延续。据此判断，XRP有望再度冲击 3.66美元（+30%），并且仍有进一步上探 5美元关口 的空间。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
