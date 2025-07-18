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仅落后比特币及以太币 XRP成为第三大加密货币

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受美国国会一次性通过三项重磅加密法案提振，加密货币市场全面回暖，瑞波币（XRP）今（18）日顺势爆发，日内一度飙升逾 19%，最高触及 3.64 美元，创下历史新高，截稿前稍有回落，但日内仍劲升逾13％，报3.57美元。

XRP成为第三大加密货币

根据 CoinGecko 数据，随着价格强劲上扬，XRP 总市值攀升至 2.1 亿美元，不仅超越稳定币龙头 USDT，更跃居为全球市值第三大加密货币。

XRP 的强势表现，背后也离不开瑞波公司（Ripple）近年来的合规布局。自两年前在与美国证券交易委员会（SEC）的世纪官司中取得关键胜利后，Ripple 放弃上诉与 SEC 达成和解，为日后发展扫清法律障碍。

在官司告一段落后，Ripple 火速展开策略攻势，不仅申请美国信托银行执照、收购经纪商 Hidden Road，也积极扩大与传统金融的合作。

《GENIUS法案》将落地 带动整个加密货币市场

近期，Ripple 与纽约梅隆银行（BNY Mellon）合作发行的稳定币 RLUSD 市值已突破 5 亿美元。市场普遍预期，Ripple 有望从美国国会刚通过的《GENIUS 法案》中受益。该法案将为稳定币监管提供清晰框架，最快将在本周提交总统川普签署，开启稳定币监管新时代。

《GENIUS法案》预计将于本周提交川普总统签署，一旦完成，将成为美国国会通过的首项具有里程碑意义的加密货币监管法案，代表产业游说取得阶段性成果。

投资加密市场最重要的一步 选择正确的钱包托管

随着市场进入筹码回收及震荡吸筹期，越来越多的 HODLer 选择将资产撤离交易所，转向自托管钱包，如 MetaMask、Exodus，以及近期崛起的 Best Wallet（$BEST）

但 Best Wallet 不只是一个钱包那么简单。它内置了诸如 “潜力币雷达” 等创新功能，充当你的链上早期机会筛选器，帮助用户在项目起飞前率先埋伏，精准捕捉市场冷门 alpha。

这一实用性进一步打通了 TradFi赛道，通过 Best Card 替代传统借记卡，实现 使用稳定币在全球任意支持 Mastercard 的商户无缝消费。

这样的产品愿景，已经吸引了接近 1,400 万美元的初始融资，用于推动其原生代币 $BEST 的实用场景建设。目前，Best Wallet App 已正式上线 Google Play 与 App Store，基础设施逐步落地。

想了解更多关于 Best Wallet 的信息，欢迎关注其 官方 X（原推特） 和 Telegram 社群，或直接访问其 官方网站获取第一手动态。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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