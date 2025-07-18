仅落后比特币及以太币 XRP成为第三大加密货币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 18, 2025

受美国国会一次性通过三项重磅加密法案提振，加密货币市场全面回暖，瑞波币（XRP）今（18）日顺势爆发，日内一度飙升逾 19%，最高触及 3.64 美元，创下历史新高，截稿前稍有回落，但日内仍劲升逾13％，报3.57美元。

XRP成为第三大加密货币

根据 CoinGecko 数据，随着价格强劲上扬，XRP 总市值攀升至 2.1 亿美元，不仅超越稳定币龙头 USDT，更跃居为全球市值第三大加密货币。

XRP 的强势表现，背后也离不开瑞波公司（Ripple）近年来的合规布局。自两年前在与美国证券交易委员会（SEC）的世纪官司中取得关键胜利后，Ripple 放弃上诉与 SEC 达成和解，为日后发展扫清法律障碍。

在官司告一段落后，Ripple 火速展开策略攻势，不仅申请美国信托银行执照、收购经纪商 Hidden Road，也积极扩大与传统金融的合作。

《GENIUS法案》将落地 带动整个加密货币市场

近期，Ripple 与纽约梅隆银行（BNY Mellon）合作发行的稳定币 RLUSD 市值已突破 5 亿美元。市场普遍预期，Ripple 有望从美国国会刚通过的《GENIUS 法案》中受益。该法案将为稳定币监管提供清晰框架，最快将在本周提交总统川普签署，开启稳定币监管新时代。

《GENIUS法案》预计将于本周提交川普总统签署，一旦完成，将成为美国国会通过的首项具有里程碑意义的加密货币监管法案，代表产业游说取得阶段性成果。

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