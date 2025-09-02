XRP触及2.7美元反弹止跌 10月ETF审批成关键

瑞波币（XRP）一度跌至 2.7 美元区间，创下 7 月上旬以来新低随后反弹，目前已重新站回2.8美元上方。本轮下跌的导火索是 Ripple Labs（瑞波公司）解锁了 1 亿枚 XRP。虽然这是例行的代币释放，但与市场供需脆弱的环境叠加，给价格带来明显的下行压力。

与此同时，整个加密市场方向不明，投资者情绪偏空，新资金流入受限，也进一步加剧了 XRP 的跌势。

截至目前，XRP 的市值已缩减至 166 亿美元，较年初高点 201 亿美元缩水约 25%。

短期卖压增强 ETF 批准或成反转关键

瑞波公司每月都会计划性地从托管账户中解锁 1 亿枚 XRP。本次解锁恰逢大额交易出现，市场出现供给过剩的担忧。

根据 Whale Alert 数据，约 5 亿枚 XRP（价值约 13.8 亿美元）一度被转移，虽然大部分再次被锁回，但短期供应压力仍打击了投资者信心。

通常瑞波会将其中 6 至 9 亿枚 XRP 重新锁定，因此长期供应风险相对有限。

不过，自 7 月以来，机构投资者的清算规模累计已达 19 亿美元，再叠加季节性偏弱的 9 月行情，短期内卖压仍然占上风。

此外，瑞波的稳定币 RLUSD 也在拖累市场情绪。过去 30 天，其供应量增加了 16%，突破 7 亿美元，但活跃地址数、交易数及成交量均显著下降，突显实际需求不足。

10月成关键

另一方面，美国 SEC 对瑞波 ETF 的审批将在 10 月迎来结果，市场普遍预期通过率超过 80%。若获批准，中长期或将成为 XRP 反弹的关键催化剂。

因此，本次下跌可能只是供应担忧与市场情绪恶化叠加下的阶段性回调。未来走势仍取决于监管进展及市场信心修复。