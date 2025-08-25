XAI告xAI涉嫌商标侵权 区块链游戏的反击还是想赚一波人气？

区块链游戏项目 Xai 近期宣布，其开发公司 Ex Populus 已在美国加州北区联邦法院起诉马斯克旗下的人工智能公司 xAI，指控其涉嫌商标侵权。Ex Populus 认为，xAI 的名称与其长期使用的XAI商标高度相似，已经在市场中引发混淆，给自身品牌与社区造成严重损害。

XAI 比 xAI 更早公开使用商标

Ex Populus 指出，自 2023 年中起，XAI商标已被用于基于以太坊的游戏生态与代币，而马斯克随后创立的 xAI 在对外宣传时，多次被误认为与该项目相关，甚至出现媒体错误使用 Xai 标志的情况。这种混淆不仅削弱了品牌辨识度，还让 Xai 承受了来自马斯克及其产品负面舆论的连带影响。

此外，Ex Populus 还指控 xAI 存在不公平竞争行为，曾企图通过法律手段挑战 Xai 的商标有效性。美国专利商标局目前已暂停多项 xAI 商标申请，原因正是与 Xai 的优先权冲突。

马斯克自家Gork也混淆两者？

在诉讼请求中，Ex Populus 要求法院下达禁令，禁止 xAI 在游戏和区块链领域继续使用该名称或相似标识，同时撤销其现有及待审的相关商标，并要求赔偿经济损失与侵权所得利润。

Ex Populus称公开使用“Xai”名称和商标后，马斯克宣布成立 “xAI” 公司，进入人工智能领域，并随后暗示也将涉足游戏领域。自那以后，市场混淆急剧增加。很多人错误地以为我们是马斯克的公司，甚至在网络上出现关于“埃隆的 Xai 代币”的讨论，还有媒体在报道马斯克业务时误用Ex Populus的标志。此外，一些 AI 服务（包括马斯克自家的聊天机器人 Grok）也混淆了两个品牌。

Ex Populus 的新闻稿早提供了7份PDF文档仍为证据，内容大多以马斯克X平台的帖子及网民回覆为主，不过论两者的名气，显然马斯克的xAI压倒性胜出，因此被质疑“碰瓷”。截稿前xAI未有就此事回应。