ETH狂飙，BTC停摆？比特币最猛Layer-2项目两天吸金30万美元

分享 已复制 最后更新: 七月 19, 2025

以太坊（ETH）昨夜再涨8%，而比特币（BTC）虽一度突破12万美元，但同期仅上涨约1.6%。ETH此次上涨部分受到「GENIUS法案」通过的推动，该立法为稳定币带来了市场期待已久的监管明确性，稳定币本身多数建立在以太坊之上。同时，机构资金的重新进场也助推ETH走强，使其作为Web3核心基础层的地位进一步巩固。

相较之下，比特币在创下本地新高后则进入整理阶段。然而，真正的亮点发生在链下层：目前为止速度最快的比特币Layer-2方案 — Bitcoin Hyper（HYPER），在过去２天内筹集超过30万美元，总募资金额突破331万美元。

市场早期投资者似乎不再只押注比特币作为资产本身，更着眼于比特币的未来。一个更加动态、可用、并可编程的未来。

目前HYPER代币定价为$0.0123，距离下一轮预售价格上调仅剩不到一天。

以太坊续创高点 比特币原地盘整——但市场重注正涌向BTC最快的Layer-2赛道

ETH本週稳步上行，週五触及$3,626的本地高点，随后略回调至撰稿时约$3,585.50。此次上涨受益于机构买盘升温与政治面利好风向齐发。

来源：TradingView

「GENIUS法案」— 一项于6月通过参议院的里程碑式法案，已于週四正式获得众议院通过，为稳定币的联邦层级监管铺平了道路。

该法案旨在为稳定币与资产代币化提供监管明确性，被视为对以太坊核心基础设施的一大利好。

由于绝大多数稳定币、DeFi协议以及代币化平台皆建立在以太坊之上，市场普遍将这一进展视为机构採用进一步加速的强烈看涨信号。

🎬 VIEW: Rep. French $Hill emphasizes the need to pass the $GENIUS Act:



☝️"We can’t afford to overlook this opportunity to advance stablecoin regulations and enhance consumer safeguards 👥️🔐



➡️ Supported across several Congressional sessions, this legislation is crucial for… pic.twitter.com/1jx4TYBvc4 — COACHTY (@TheRealTRTalks) July 17, 2025

以太坊现货ETF本週也录得新一轮资金流入超过7.26亿美元，进一步强化了市场对机构资金在监管明朗前加码布局ETH的看涨预期。

与之相比，比特币则显得后劲不足。在触及$122,838高点后，本週早些时候一度回落至$116,000，随后才回稳至目前价格。

在缺乏强势叙事或技术升级周期的推动下，比特币价格呈现盘整走势，市场资金逐步转向其他具增长潜力的资产。不过，儘管BTC价格横盘，其长期潜力的信仰并未消失，只是转向了另一种形式的押注。

本週最受关注的话题之一，正是Bitcoin Hyper的迅速崛起。这是一个构建在Solana虚拟机（SVM）之上的高速比特币Layer-2解决方案。该项目的预售进展极为迅速，几乎让人难以相信它距今仅启动一个多月。

可以明显看出，儘管比特币本体在价格图上停滞不前，但对其未来仍抱有信心的投资者，正在支持比特币从结算层向可编程网络的演进。

这才是比特币扩容该有的样子

如前所述，Bitcoin Hyper是构建在SVM（Solana 虚拟机）之上的比特币高速Layer-2解决方案，其运作机制如下：用户将BTC锁定在主链上，透过一个非託管、零知识桥接进行封装，然后在Bitcoin Hyper的二层网路中铸造出对应的封装版本。

这使得BTC能够在一个高性能网络中流通，结合了Solana的极速执行力与比特币的价值基础，两者兼得，互不妥协。

与其将BTC闲置于冷钱包或静态ETF持仓中，现在用户可以将其自由应用于各种过去无法实现的场景：低至近乎零手续费的交易、以原生BTC流动性部署DeFi协议，或是发行最终由比特币主网结算的NFT系列。

整个运行发生在Layer-2，但实际的BTC始终锁定在比特币主链上，并由比特币自身的共识机制保障安全。该桥接使用零知识证明进行验证，让用户无需依赖第三方即可自由进出资产，同时对原始主链保持完整信任。

若用户想取回原生BTC，过程同样简便：只需在Layer-2销毁对应的封装代币，桥接便会释放原本锁定的 BTC。

来源：https://bitcoinhyper.com/

Bitcoin Hyper已经进入快速发展阶段，开发者工具包（SDK）和API均已上线，并且全面支持Rust语言—Solana及Web3领域的主流开发语言。

开发者可以立即上手，无需学习複杂框架或自订语言。与此前的Stacks或Rootstock等项目不同，Bitcoin Hyper无任何额外摩擦或生态分裂。它在保留 BTC 基础的同时，真正释放了可编程能力。

下一轮比特币突破 正是在这里打造

以太坊凭藉实用性与监管明朗持续上涨，比特币当下则缺乏方向感，这也是资金逐步流向比特币未来形态的原因。Bitcoin Hyper所获资金，并非押注当前的BTC，而是押注它明天的可能。

如果你也看到了同样的趋势，比特币受益于速度、可编程性和更多真实用例的时代正在来临，现在正是入场时机。

截至目前，Bitcoin Hyper预售已募资超过331万美元，且有1.91亿枚HYPER代币在其原生协议中被质押，动态年化收益率高达274%。这充分显示早期信徒的长期信心。

赶紧前往Bitcoin Hyper官方网站，趁下一轮价格上调前抢购你的 HYPER 代币。你可使用 SOL、ETH、USDT、BNB，甚至信用卡支付。

为了更顺畅的使用体验，建议配合使用Best Wallet – HYPER，该钱包已列入「即将上线代币」，方便追踪、管理与领取。加入Telegram和X，一起参与讨论。