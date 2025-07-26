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为何昨日比特币价格下跌？机构投资者放弃BTC转向ETH？

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Frimpong Chan
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比特币价格 在7月25日曾一度下跌超过3%。这是在 Galaxy Digital 转出价值11.8亿美元的比特币之后所发生的。因此，数亿美元在杠杆头寸中被抹去，而市场上的的投资者亦急于减少损失，引来短暂的抛受压力，从而影响了整个加密货币市场。

根据CoinMarketCap的数据，当比特币跌破其7天移动平均值118,257美元，并打破23.6%的斐波那契回档位118,859美元的时候，自动卖出订单被触发。随着相对强弱指标RSI保持在超卖区域之上，并且移动平均MACD直方图降至-166，动量指标支持了下行趋势并暗示进一步下跌，其心理关键位115,000和116,241美元是主要支撑水平。

Galaxy Digital表明正在将重点转向以太坊，这显示出投资机构正在朝着平衡的方向发展。其首席执行官Mike Novogratz 最近在CNBC上表示，指出 以太坊 有优于比特币的潜力，并指出机构投资者的流入，将会是推动以太坊上涨的主要推动力。他最后更表示，随着加密货币市场的变化，人们对于以太坊的上升偏好正在增长，认为比特币与以太坊都是可靠和防御资产的角色。

Galaxy Digital将比特币转移至交易所

来自 LookonChain 的链数据显示，Galaxy Digital在短时间内向包括币安和OKX在内的主要交易所，存入了超过10000枚比特币，价值约 1.18 亿美元。这标志着该公司自几周前，从一位早期比特币鲸鱼手中获得约20亿美元的比特币以来，一个最大型的抛售。

首先，Galaxy Digital是什么公司？它是一家以技术驱动的金融服务和投资管理公司，专注于数字资产和区块链技术领域。 它为机构和个人客户提供涵盖交易、资产管理、投资银行、挖矿和资本投资等方面的全套金融解决方案。

在Galaxy Digital抛售之后，比特币价格在不到8小时内下跌超过3%，并从交易所取回近3.7亿美元的USDT，确认他们已经出售了大部分比特币。同时，根据 Coinglass 的数据，总体加密市场的清算在24小时内猛增超过6.46亿美元，仅比特币的多头头寸就清除了约1.52亿美元。加密分析媒体Autism Capital推测，Galaxy Digital的举动可能把投资组合再次改组，并有可能转向以太坊，特别是其CEO指以太坊在未来几个月，涨幅可能会超越比特币之后。

尽管Galaxy Digital的大型抛售后出现了显着的下降，但一些分析师认为此次抛售是一次健康的调整，而不是长期看跌的逆转。值得注意的是，交易者将注意力转向现金和替代资产，导致比特币主导地位下降。然而，衍生品的未平仓合约仅下降超过10%，这表明投资者仍然保持谨慎参与。于7月26日中午时间，比特币已经回稳并升至117,500美元左右的位置。

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