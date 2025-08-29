鲸鱼抢购TOKEN6900 预售达300万美元 提供最后购买机会！Murad是否在囤货？

當鲸鱼以为他们及时抢购完TOKEN6900（T6900）首次代币发行（ICO）时，这款最新的「Murad币」背后团队宣佈了最后的购买机会。

新增的最终阶段将持续至下週三（9月3日14:00 UTC）代币领取正式上线。更棒的是，T6900代币价格维持此前公佈的预售最终价格0.007125美元。目前，预售已筹集惊人的300万美元。

这意味着在代币可被预售买家领取并在交易所交易前，还有六天的恐慌性抢购（FOMO）时间。

如果你追求由信仰驱动、社群推动的价值，并认同加密货币影响者Murad Mahmudov所说的迷因引领的加密超级週期，那麽跟随一位刚在T6900 ICO中投入1.9万美元的例子，可能是不错的选择。

Token 6900 tiiiiime.



Presale ended. Final chance.



Token launch: Wednesday. 3rd. 2pm. pic.twitter.com/XzI1EwcSQJ — Token6900 (@Token_6900) August 28, 2025

迷因币推广者Murad是否正在转向T6900代币？

今天早些时候，一位鲸鱼大举买入T6900代币，这让精明的交易者公开猜测，被誉为带领SPX6900达到爆发性增长的知名迷因币推广者Murad，是否也在购买T6900。

Murad不仅是迷因币的看涨者，他还是SPX6900的超级推手，SPX6900占其已知加密资产的94.34%。现在，市场观察者开始质疑，Murad是否正将部分财富转向竞争对手「指数」币TOKEN6900？

其SPX6900持仓钱包自2024年7月24日起未见活动，但很可能他正使用一个尚未公开的钱包进行最新的投机性迷因币交易。

儘管如此，无论他购买了什么，Murad仍然是SPX6900的坚定信仰者。他认为SPX6900最终将达到1万亿美元市值，成为「比特币以来最大的加密货币」，儘管过去七天他在此币上已损失123万美元。其投资组合一度价值超过7000万美元，如今为3800万美元。

但如果SPX6900难以维持10亿美元市值，更不用说1万亿美元，开始分配资金到其最知名的「近亲」TOKEN6900可能是一个合理的选择。

Murad可能很快会向其74万X平台粉丝中尚未知晓T6900的人发出提示。毕竟，T6900与SPX6900一样，採取了对金融市场的讽刺和不敬态度，并同样专注于病毒式传播和社群驱动。

来源: dropstab.com

社区驱动的品牌力量是T6900

对晚期资本主义的馈赠穆拉德认为，实用型代币已过时。未来属于无基本面支撑的迷因币，这些代币通过利用去中心化网络的力量，创造出时代精神的数字地产。

迷因币将过去被称为品牌力量的潜在或无法实现的价值具象化。但现在，随着社交媒体的兴起，品牌很容易被在线社区颠覆和削弱——是的，我们在说你，Cracker Barrel。

T6900秉持这一理念，作为晚期资本主义的退出流动性。T6900是你逃离金融旧体制的选民席位。氛围流动性是T6900世界的核心。这款加密货币向市场呐喊：“来吧，疲惫的大众；勇敢抓住机会的人将获得自由与财富。T6900是你新美国金融革命的终极脑残金融。”

SPX6900 will be the Biggest Crypto since Bitcoin. pic.twitter.com/g8GcbAOvcx — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) August 26, 2025

T6900不仅是另一个迷因币；它是迷因币中的顶级捕食者。没有 AI 炒作机器或华丽的网站承诺要颠复传统行业。相反，T6900是终端机在线交易者集体幻觉的产物。

毋庸置疑，T6900是终极交易工具——Degen交易者梦寐以求的梦想币和欲望对象。而且在一个总统将加密货币置于首位的美国，你要是敢赌T6900失败，那就是傻瓜。

「新Murad币」T6900可能迎来 2,000%涨幅，交易者称加密货币YouTube新星Borch告诉他92.1k订阅者，T6900可能迎来 2,000%涨幅，因为其潜力以及对SPX6900 思维空间的利用。Borch不留情面：“这可能是加密货币空间中目前最令人兴奋的早期机会之一。在这个视频中，我将分解你需要知道的关于TOKEN6900的一切，为什么人们如此炒作，以及你如何在大幅拉升前进入。”

再过六天，当T6900领取和交易上线时，有些人会回首说：“为什么他没买一些那个 69 行动”，随后会后悔自己不是Murad的第二来世。

实际上，说T6900完全没有基本面并不准确，因为它确实提供质押功能，允许代币持有者将代币存入质押智能合约，以获得每年33%的奖励。这种被动收入在利率下降的环境下是传统金融无法匹敌的。一旦申领上线，获得的奖励将在30天内逐步释放。

你可以在预售网站购买TOKEN6900并立即开始质押。或者，你可以直接从官网或在最好的加密货币和比特币钱包之一—Best Wallet中购买 T6900。

Best Wallet最近获得了WalletConnect认证，可从Google Play或Apple App Store下载。最后，TOKEN6900的智能合约已通过Coinsult和SolidProof的审计，未发现任何严重问题。

