BTC $117,894.70 -0.40%
ETH $3,699.95 3.73%
USDT $0.99 -0.02%
XRP $3.50 2.62%
SOL $180.07 1.65%
TRX $0.31 -1.99%
SHIB $0.000015 1.33%
Cryptonews 替代币新闻

Web3品牌走向现实 人气NFT项目胖企鹅公仔上架唐吉诃德

PENGU
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

人气 NFT 项目 Pudgy Penguins（胖企鹅） 于 7 月 18 日宣布，其角色玩具系列 Pudgy Toys 已在日本连锁零售巨头唐吉诃德（Don Quijote） 全面开售。

这标志着 Web3 原生 IP 首次全面进军日本大型零售渠道，颇具罕见性。Pudgy Toys 此前已在美国 Walmart、Amazon、Target 等主流平台实现累计超过 1,000 万美元的销售。每款玩具都附带二维码，可连接至项目打造的虚拟体验平台 Pudgy World。

进入日本市场的战略意义

Pudgy Penguins 将玩具引入唐吉诃德，被视为其国际扩张的关键一步。唐吉诃德在日本拥有约 600 家门店，以热卖卡通周边、限定商品闻名，覆盖广泛的消费者群体。

特别是唐吉诃德的吉祥物 “Donpen” 同样是企鹅形象，这种角色契合度也被视为合作的重要契机。日本市场对限定版商品与角色周边有高度兴趣，此次合作也有望吸引不熟悉 NFT 与 Web3 的大众用户。

值得一提的是，Pudgy Penguins 于 2024 年 12 月发行原生代币 $PENGU，目前市值约为 19.2 亿美元，位列全球山寨币第 51 名。

Web3 品牌走向现实零售的范例

本次合作被视为 Web3 原生品牌成功进军实体市场的代表案例。Pudgy Penguins 自 2021 年以 NFT 系列起家，陆续扩展至玩具、动画制作与 Web3 游戏开发等多元领域。

每款 Pudgy Toys 玩具均配有专属二维码，购买者可在虚拟世界 Pudgy World 中定制角色、参与任务。这种由“实物到虚拟”的体验设计，架起了传统玩具行业与 Web3 生态之间的桥梁。

虽然唐吉诃德的具体铺货门店与价格区间尚未公布，但借助其 24 小时营业制度与高度多样化的商品体系，Pudgy Toys 有望在日本触达更广泛的消费族群。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$4,043,153,305,464
5.43
最热门币种

更多文章

新闻
XRP价格预测：本週暴涨24%创新高　后市走势如何？
Sze Lam
Sze Lam
2025-07-20 06:00:00
新闻
ChatGPT「42 指标系统」发出技术信号：比特币回调后或将测试关键支撑位 $121,000
Esther Hui
Esther Hui
2025-07-20 05:00:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者