Web3品牌走向现实 人气NFT项目胖企鹅公仔上架唐吉诃德

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 20, 2025

人气 NFT 项目 Pudgy Penguins（胖企鹅） 于 7 月 18 日宣布，其角色玩具系列 Pudgy Toys 已在日本连锁零售巨头唐吉诃德（Don Quijote） 全面开售。

这标志着 Web3 原生 IP 首次全面进军日本大型零售渠道，颇具罕见性。Pudgy Toys 此前已在美国 Walmart、Amazon、Target 等主流平台实现累计超过 1,000 万美元的销售。每款玩具都附带二维码，可连接至项目打造的虚拟体验平台 Pudgy World。

进入日本市场的战略意义

Pudgy Penguins 将玩具引入唐吉诃德，被视为其国际扩张的关键一步。唐吉诃德在日本拥有约 600 家门店，以热卖卡通周边、限定商品闻名，覆盖广泛的消费者群体。

特别是唐吉诃德的吉祥物 “Donpen” 同样是企鹅形象，这种角色契合度也被视为合作的重要契机。日本市场对限定版商品与角色周边有高度兴趣，此次合作也有望吸引不熟悉 NFT 与 Web3 的大众用户。

值得一提的是，Pudgy Penguins 于 2024 年 12 月发行原生代币 $PENGU，目前市值约为 19.2 亿美元，位列全球山寨币第 51 名。

Web3 品牌走向现实零售的范例

本次合作被视为 Web3 原生品牌成功进军实体市场的代表案例。Pudgy Penguins 自 2021 年以 NFT 系列起家，陆续扩展至玩具、动画制作与 Web3 游戏开发等多元领域。

每款 Pudgy Toys 玩具均配有专属二维码，购买者可在虚拟世界 Pudgy World 中定制角色、参与任务。这种由“实物到虚拟”的体验设计，架起了传统玩具行业与 Web3 生态之间的桥梁。

虽然唐吉诃德的具体铺货门店与价格区间尚未公布，但借助其 24 小时营业制度与高度多样化的商品体系，Pudgy Toys 有望在日本触达更广泛的消费族群。