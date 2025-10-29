USDC 发行方 Circle 推出全新区块链平台 Arc 测试网 多个关键市场的稳定币发行方已加入

稳定币 USDC 的发行方 Circle 宣布推出全新区块链平台 Arc 的公开测试网（Public Testnet），定位为专注支付与结算的网络。

Arc 具有三大核心特征：

以美元计价的手续费体系；

小于 1 秒的结算速度；

可选择的隐私与合规模块，方便金融机构在符合法规的前提下使用。

Circle 表示，未来将逐步开放 验证节点参与与治理权限，推动 Arc 向社区分散化发展。

全球金融巨头参与测试网

Circle 将 Arc 称为“互联网时代的经济操作系统（Economic OS）”，并透露已有 超 100 家机构参与测试，包括 贝莱德（BlackRock）、Visa、汇丰银行（HSBC）、亚马逊云（AWS） 与 AI 公司 Anthropic 等。

这些参与方合计管理的资产规模达 数万亿美元，业务覆盖美洲、欧洲、亚洲、中东与非洲。

Arc 为机构场景而设计，具备 亚秒级结算速度、美元计价手续费与隐私合规控制功能，能兼顾监管透明与企业隐私。平台还支持 稳定币及现实世界资产（RWA）代币化，包括债券、基金等。

稳定币与资产发行方

Arc 被设计为服务于法币稳定币发行方以及代币化股票、信贷、货币市场基金等资产发行机构的基础平台。其核心目标之一，是让稳定币不仅作为资产存在，更可用作 网络“Gas”手续费代币。此外，Arc 将部署专属基础设施，用于稳定币间的原生兑换（Swap）与外汇流动性（FX Liquidity）管理，构建跨币种、跨链的支付与结算层。

目前，来自多个关键市场的稳定币发行方已加入 Arc 公测网（Testnet），包括：

AUDF —— 由 Forte AUD 发行（澳大利亚）

BRLA —— 由 Avenia 发行（巴西）

JPYC —— 由 JPYC Inc. 发行（日本）

KRW1 —— 由 BDACS 发行（韩国）

MXNB —— 由 Juno（Bitso 子公司）发行（墨西哥）

PHPC —— 由 Coins.PH 发行（菲律宾）

QCAD —— 由 Stablecorp 发行（加拿大）

除这些区域性法币外，Circle 还正与全球多家稳定币发行商与生态参与者合作，包括美元（USD）、欧元（EUR）及其他主要法币挂钩的稳定币发行方。

市场潜力与战略愿景

报告显示，2025 年以来全球 稳定币支付总额已达 194 亿美元，预计到 2030 年 市场规模将突破 4 万亿美元；而 RWA 代币化市场 也将在 2033 年 增长至 19 万亿美元。

在技术层面，Circle 将与 AWS 与 Anthropic 深度合作，强化 区块链扩展性与 AI 应用开发能力。

Circle 表示，Arc 的长期目标是打造一个“互联网原生金融枢纽”，提升 稳定币互操作性、外汇流动性 以及 跨链资产转移能力，连接传统金融与新一代代币化经济生态。