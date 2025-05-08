美国将宣布与英国达成协议 比特币一度逼近10万美元

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 五月 8, 2025

美国总统川普宣布，他计划于周四召开新闻发布会，内容将围绕“与一个备受尊重的大国代表达成的重要贸易协议”。此言论一出马上引发猜测，大部分投资者的看法也认为将是印度和英国之间。

美国将宣布与英国达成协议

川普首先在社交平台“Truth Social”发文称：“明天上午10点（北京时间今晚10点），我将在椭圆形办公室举行一次重要新闻发布会，主题是与一个备受尊重的大国代表达成的重要贸易协议。这是第一个协议！！”

不过，川普当下并未透露所指的是哪个国家，也没有说明该协议的具体内容。不过《纽约时报》援引消息称，川普政府可能将宣布与英国达成一项贸易协定。

而在北京时间的下午时段，川普也不卖关子了，直接证实了是英国。他在社交媒体上表示：“对美国和英国来说，今天应该是一个非常重要且令人振奋的日子。上午10点（北京时间晚上10点），将在白宫椭圆形办公室举行新闻发布会。谢谢大家！”

股市、币市受消息提振

受到上述利好消息带动，美股盘前三大指数期货上涨，纳指涨幅最大约1.5%。比特币更达至日内高点99,700美元，距离10万美元仅一步之遥。

比特币投资者应注意的新兴代币 － BTC Bull Token

BTC Bull Token （$BTCBULL）热度持续攀升，已成功募资超 $534 万美元，逼近 $607 万美元预售上限。代币最大特点是与比特币表现挂勾，但投入成本明显小于比特币。目前代币定价为 $0.002495，$BTCBULL 不再是传统意义上的 Meme 币，而是凭借高收益、可灵活解押的质押机制展现真实效用。

实用型代币经济模型驱动市场需求

与多数 Meme 币不同，$BTCBULL 在延续加密文化流行元素的同时，提供切实可行的质押收益。投资者目前可享 预估 78% APY 年化收益，且资金流动性不受限——随时可解押，无惩罚，无锁仓期。

当前预售数据：

已募集 USDT ：$5,360,259（目标 $6,070,369）

：$5,360,259（目标 $6,070,369） 当前价格 ：$0.002495 每个 BTCBULL

：$0.002495 每个 BTCBULL 质押池总量 ：1,342,549,903 BTCBULL

：1,342,549,903 BTCBULL 预估年化收益：78%

距离下一个里程碑仅剩不到 $710K，预售窗口正在快速缩小。对于追求高收益且希望保持灵活退出的投资者，BTCBULL 正成为 2025 年加密周期中越来越具有吸引力的投资选择。