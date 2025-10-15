美国扣押柬埔寨“诈骗园区”非法所得12.7万枚比特币 若成功没收美国持有量马上仅次于Strategy

最后更新: 十月 15, 2025

美国司法部与财政部周二联合公布重大执法行动，正式起诉柬埔寨商人、太子集团（Prince Group）创办人陈志，指其涉嫌组织电信诈骗、洗钱及强迫劳动等跨国犯罪。美方同步扣押陈志非法所得的 127,271 枚比特币，估值约 142 亿美元，创下美国史上最大规模加密货币没收纪录。

“诈骗园区”利用加密货币走资

司法部长在声明中表示，这起案件是美国政府“打击跨国人口贩运与网络金融诈骗最具规模的行动之一”。

与此同时，财政部也采取同步制裁，宣布将太子集团列为“跨国犯罪集团”，冻结其在美资产，并禁止美国公民或机构与之交易。任何违反者，都将面临金融制裁及刑事处罚。

根据美方调查，陈志及其高层涉嫌以太子集团为掩护，在柬埔寨建立多处所谓“诈骗园区”，强迫人口贩运受害者从事“杀猪盘”骗局。他们利用虚构的恋爱关系、投资建议等手法，诱骗美国及全球受害者投入资金，从中牟取数十亿美元利润。

文件指出，这些园区高度戒备，被铁丝网包围，工人遭受暴力与恐吓。陈志则通过政治人脉与复杂的加密货币交易体系隐藏资金流向。美方称，他利用巨额赃款购买名贵艺术品、私人飞机、豪华游艇等奢侈品，甚至拥有一幅毕卡索画作。

另一柬企遭制裁：汇旺集团涉为诈骗洗钱

同日，美国财政部也宣布制裁另一家柬埔寨大型企业——汇旺集团（Huione Group），指其长期协助多家加密诈骗组织洗钱，并为其提供支付与转账服务。

财政部长贝森特（Scott Bessent）在声明中指出：“跨境网络诈骗的扩张速度惊人，已造成美国民众损失数十亿美元。财政部将持续强化打击金融犯罪的力度。”

142亿美元比特币的来龙去脉仍成谜

区块链分析公司 Elliptic 表示，这批被没收的比特币可能与“路边矿池（Roadside Mining Pool）”有关——该矿池曾是全球第六大加密挖矿企业，业务遍及中国与伊朗。据称陈志为实际控制人。2020年，这批资产“失踪”后，路边矿池随即关闭。

不过，Elliptic 指出，目前外界仍无法确认美国当局如何取得这些比特币的托管权，也不清楚这批资产的确切来源与去向。

目前世界各地的比特币储备主要来源仍是没收非法份子为主，而根据bitcointreasuries数据显示，在国家层面来说，美国暂时排名第一，持有约1.97万枚，如果这127,271 枚比特币最终归美国国库所有，持有量马上仅次于上司公司Strategy。

有分析认为，这批被没收的比特币可能最终纳入美国财政部设立的“比特币战略储备”，成为政府官方持有的数字资产之一。