新闻

美国巡回法院法官住所失火引起V神关注 零知识证明投票可防威胁

Vitalik Buterin v神
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。

作者简介
警方正在调查一场焚毁南卡罗来纳州巡回法院法官黛安·古德斯坦（Diane Goodstein）住所的火灾。据报道，古德斯坦在火灾发生前数周曾因工作原因收到死亡威胁。这起事件更引来以太坊创办人 Vitalik Buterin（V 神）的注意，直指法官公开个资会成为公正裁判的绊脚石。

来源：南卡罗来纳州司法部门

法官曾收到死亡威胁

69 岁的古德斯坦法官据多方消息，在火灾发生前数周曾收到死亡威胁。上个月，古德斯坦曾暂时阻止州选举委员会向司法部提供选民资料，此决定遭到民权助理检察长哈米特·迪隆（Harmeet Dhillon）公开批评，后被州最高法院推翻。司法部当时寻求的信息包括超过三百万注册选民的姓名、地址、驾照号及社会保障号，这是根据川普总统三月的行政命令，限制非公民登记投票（非公民本已不能在联邦及州选举中投票）。

川普政府试图以选举诚信之名，重新塑造选举系统，要求各州提供选民登记数据，甚至在部分情况下提起诉讼，以建立集中数据库。政府向 30 多个州索取数据，并考虑对州选举官员展开刑事调查。批评者认为，此举意在剥夺边缘群体选民权利，并侵犯各州控制选举程序的宪法权力。

法官住所失火前曾做出不利川普行动

川普政府也日益抨击司法机构，将裁定对自己不利的法官形容为“仇美叛乱分子”。古德斯坦住宅失火前数小时，川普副幕僚长斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）指责俄勒冈州地方法官卡琳·伊默古特（Karin Immergut）进行“法律叛乱”，因她批准限制川普在波特兰部署州国民警卫队的禁令。加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）称米勒的指控“不仅鲁莽，而且是赤裸裸的威权宣传”。

在基尔澄清火灾初步调查未发现人为纵火迹象前，一些民主党议员指出，火灾发生在古德斯坦高调判决几周后。

V神：零知识证明（ZKP）技术可派上用场

当然，目前没有证据直指失火原因是与川普作对而遭报复，但此类事件值得反意。V 神指出，随着暴力威胁加剧，传统公开裁决面临现实风险。零知识证明（ZKP）技术可让投票或决策过程在无需透露身份的前提下验证其有效性，为司法和政策制定者提供额外防护。

V 神强调，法官应依据事实和良心作出判断，而不受威胁左右。在暴力报复“轻易可得”的今天，匿名机制逐渐从前卫设想走向可讨论的政策选项。他甚至认为，国际组织如联合国大会，也可利用秘密投票减少外部压力。

