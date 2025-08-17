美国联邦储备委员会结束2023年监管政策 加密资产重新纳入常规监督流程

美国联邦储备委员会（FRB）于15日宣布，将结束自2023年以来实施的新兴业务监管项目，并计划今后把对加密资产及金融科技相关领域的监管纳入常规监督流程。

该项目由副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）主导启动，旨在掌握伴随加密资产和新技术快速扩张所带来的风险。

在经过大约两年的运行后，FRB认为已获得了足够的经验和见解，因此决定转向整合。

FRB 的决定与监管方针的变化

此次特别监管项目的终止，背后是自2025年起监管政策的转变。随着唐纳德·川普总统再次当选，美国金融监管机构对加密货币的传统强硬态度正逐步放松。

实际上，今年4月，银行在新进入加密货币相关业务时所需的事前批准指引已被撤销。进一步而言，货币监理署（OCC）和联邦存款保险公司（FDIC）也同样取消了限制性方针，转向以风险管理为前提，由各银行自主判断的体制。

同时，证券交易委员会（SEC）也在推动规则修订，以应对数字资产市场的扩张。

这一系列举措背后，还有参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）等对加密货币持积极态度的议员推动。避免过度监管，并通过制定明确规则来促进市场的健康发展，已成为当前美国的基本政策。

对市场的影响与未来展望

尽管FRB废除了特别监管项目，但仍要求涉及加密货币与金融科技的金融机构继续遵守标准化的风险管理制度。换言之，FRB表明将把其置于与传统银行业务相同的监管框架之下。

这一消息被数字资产行业视为重大进展。尤其考虑到在2022至2023年间大型加密货币企业接连破产，当局如今表现出一定的理解，并开始采取关注市场成熟度的应对方式，这无疑具有重要意义。

市场反应也较为积极，消息公布后，比特币（BTC）价格呈上升趋势。专家分析认为，此举提升了投资者对监管环境正常化的信心。

不过，也有部分专家指出，去中心化金融（DeFi）的动向将是未来监管机构的重点关注对象，新的风险管理框架可能在未来被提出。