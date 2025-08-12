美元稳定币概念助长资本外流 中国下令禁止宣传

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 12, 2025

中国金融监管部门早前下令国内主要证券公司停止所有与稳定币相关的宣传和研究工作。多方消息称，中国人民银行及其他监管机构为防范金融风险，要求大型券商取消研讨会、暂停发布研究报告，并停止推荐稳定币。

“稳定币”助长资本外流

本次措施重点针对与美元挂钩的稳定币，源于对投机交易和潜在系统性风险的担忧。全国互联网金融协会（NIFA）及地方监管部门正积极执行规定，并将打击范围扩大至曾分析过稳定币市场的智库和研究机构。

监管部门指出，近期个人参与稳定币产品的数量快速增长，且不少投资者缺乏风险认知，相关骗局和非法集资活动频发。深圳防范非法金融活动工作组此前曾警告，“稳定币”概念被滥用，助长资本外流。

当局尤其担心，稳定币可能被用于绕过中国的严格资本管制。美元稳定币可让用户通过数字渠道获得外币敞口。这一行动的时机，正值全球稳定币市场波动加剧，以及中国政府在经济不确定背景下强化金融系统稳定的战略推进。

积极打造非美元稳定币

业内分析认为，推动数字人民币（e-CNY）也是原因之一。中国计划将央行数字货币确立为境内唯一合法的数字支付工具。

在加强对境外稳定币监管的同时，中国也在探索用于跨境贸易的人民币稳定币框架，但预计会处于严格的国家管控之下。与之形成对比的是，香港正积极制定稳定币立法，力争打造虚拟资产中心。

近期，上海金融监管部门曾召开闭门会议讨论稳定币风险，事后删除了会议摘要，显示议题的敏感性。中信证券、海通证券、国泰君安等大型券商已撤回研究报告并取消数字资产教育活动，全面响应监管要求。