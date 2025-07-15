美国上市生物科技公司转型囤HYPE 持有约1260万枚 HYPE代币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 15, 2025

纳斯达克上市的生物科技公司 Sonnet BioTherapeutics 于 7 月 14 日宣布，已与 Rorschach I 达成最终合并协议，将成立新公司 HyperLiquid Strategies Inc.（简称 HSI）。

通过此次合并，Sonnet 将业务重点从生技领域转向加密资产管理，专注于虚拟货币与区块链相关业务。

新公司 HSI 的核心战略是持有加密货币 HyperLiquid（$HYPE）。

计划持有 1260 万枚 HYPE 估值达 8.88 亿美元

根据规划，HSI 将在资产负债表上持有约 1260 万枚 HYPE 代币，按当前估值约合 5.83 亿美元。

此外，公司还将透过融资与并购收益，至少筹得 3.05 亿美元现金。整体企业估值预计达到 8.88 亿美元。

HSI 计划保留 Sonnet 的纳斯达克上市地位，并预计于 2025 年下半年更换股票代码为 HSI 正式交易。

透过此架构，投资人可通过股票间接获得对 HYPE 代币的价格敞口。

合并完成后，Sonnet 将成为 HSI 的全资子公司，并在保留部分生技项目的同时，正式展开战略转型。

获多家加密巨头支持 比肩 MicroStrategy 模式

此次转型被视为传统企业进军区块链与 DeFi（去中心化金融）的一项重要案例，显示加密资产正成为新一波增长引擎。

HSI 的策略常被拿来与重仓比特币的 MicroStrategy 相比较。

这项转型获得多家知名加密投资机构支持，包括 Paradigm、Galaxy Digital 与 Pantera Capital，显示他们对 HyperLiquid 的 Layer-1 区块链技术及 HYPE 代币前景充满信心。

高管阵容亮眼 加强市场信任

新公司 HSI 的管理层由 Atlas Merchant Capital CEO Bob Diamond 担任董事长，David Shamis 出任 CEO。

前波士顿联邦储备银行总裁 Eric Rosengren 也将加入董事会，进一步强化公司在金融市场中的公信力。

该合并属于 业务整合协议（BCA） 架构，仍需股东与监管机构批准，目标在 2025 年下半年完成交易。

筹得资金将用于进一步收购 HYPE 代币及公司后续营运支出。