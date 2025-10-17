Uniswap网页版现可连接 Solana 钱包 用户可免却大量繁琐步骤

分享 已复制 最后更新: 十月 17, 2025

即日起，Uniswap 推出对 Solana 的支持。这意味着用户可以连接 Solana 钱包，并在 Uniswap Web App 中与以太坊及 13+ 其他网络并列，直接交换 Solana 代币。

这是社区呼声最高的功能之一。Solana 已成为新兴 DeFi 生态的聚集地，DeFi TVL 超过 114 亿美元。此前，Uniswap Web App 的用户要在 Solana 上交易必须离开应用。现在原生支持已就位，你可以在 Uniswap Web App 内访问 Ethereum、Solana、Unichain、Base 等多链代币。

Solana is now live on the Uniswap Web App 🦄



(Yes, you read that right) pic.twitter.com/XBurgVCgmS — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) October 16, 2025

免却复杂的介面跳换

以太坊与 Solana 是 DeFi 领域最大的两个生态，但长期各自发展，导致用户需要管理不同的钱包、学习新界面、在多个应用间跳转才能获取想要的代币。这种碎片化让 DeFi 变得不必要地复杂——既给有经验的交换者增加摩擦，也提高了新手入门门槛。

将 Solana 引入 Uniswap Web App 有助于解决这一问题。现在用户可以在同一可信入口跨生态交换代币，体验更简单、更顺滑，进一步巩固 Uniswap 产品作为跨链 DeFi 统一访问点的定位（现已包含 Solana）。

随着 Solana 上线，用户可直接在 Uniswap Web App 访问更多流动性与更多代币。对于交换者而言，这意味着更少的步骤与工具，即可在一个可信界面直达 以太坊、Solana 及十余条其他网络。

如何在 Solana 上进行交换

要在 Uniswap Web App 使用 Solana，只需连接你常用的、支持 Solana 的钱包，点击网络按钮并选择 Solana。交换由 Jupiter API 提供支持，使超百万个 Solana 代币可在 Uniswap Web App 中直接交易。

本次上线是 Uniswap 应用对 Solana 支持的第一阶段。接下来 Uniswap 将探索跨链桥接、跨链交换以及完整的 Uniswap Wallet 支持，让用户无需离开 Uniswap 应用即可更轻松地在多链间流转。