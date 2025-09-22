BTC $112,756.39 -2.61%
英国监管机构加快加密牌照审批进度　应对行业吐槽

英国金融监管机构 FCA 正在加快加密企业的审批流程 —— 审批时间缩短了 三分之二，通过率也明显提升，此前行业一直抱怨其审批过慢、通过率过低。

据《金融时报》报道，自 4 月以来，FCA 已批准 5 家公司 的注册申请，其中包括 美国资管巨头贝莱德和 英国银行渣打。

与此同时，还有 6 份申请被拒绝、驳回或主动撤回。

目前的审批通过率已达到 45%，相比过去五年不到 15% 的水平有了大幅跃升，显示出监管态度正趋于积极。

FCA 监管趋严，申请量持续下滑

尽管审批效率有所改善，但选择进军英国市场的加密公司却越来越少。申请数量从截至 2023 年 4 月的 46 家，下降到截至 2025 年 4 月的 26 家。

同期获批数量也从 2022-23 年的 8 家，降至 2024-25 年的 3 家，不过近几个月节奏已有回升迹象。

自 2020 年起，所有希望在英国开展加密资产业务的公司都必须向 FCA 注册，并证明其符合监管在 反洗钱 (AML) 与反恐融资 (CTF) 等方面的要求。

英国加速审批，力图追赶美欧

根据律所 Reed Smith 的信息公开请求数据，过去一年申请注册的加密公司平均 5 个多月就能完成流程，而两年前通常需要 17 个月，《金融时报》报道。

这一提速正值 FCA 计划在 2026 年推出完整的数字资产监管框架 之际。随着美国和欧盟在更宽松政策上快步推进，伦敦监管层正面临压力，需要营造更友好的市场环境。

截至目前，FCA 已将 55 家公司 纳入注册名单，但仍对加密市场的潜在风险保持谨慎。相比之下，美欧监管更快批准了比特币等数字资产的 ETF，为零售投资者打开了大门。

FCA 拟定基础规则，同时考虑加密行业特例

为降低申请门槛，FCA 近期开始提供 预审会议，由专案官员提前指导企业准备材料；同时还通过 圆桌会议与线上研讨会 来进一步解释注册流程中的监管预期。

上周，FCA 启动了一个新咨询，拟将 传统金融机构的监管标准 同样适用于加密公司。该计划的目标是建立一套 统一的基础规则，同时也会考虑为加密行业的独特属性设置 专项豁免。

部分律师和行业人士指出，更大范围的监管框架即将落地，或许正导致申请量下降 —— 一些公司选择先观望，等待新规明确后再行动，押注未来在英国运营会更顺畅。

