美英敲定临时贸易协议 比特币突破10万美元大关以太坊暴涨13％
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英国与美国敲定了一项为期一年的临时贸易安排，作为推动未来全面协议的前奏。根据协议内容，美国将把对英国制造汽车，包括路虎在内的进口关税降至10%。受此消息推动，比特币成功突破10万美元大关，是本年2月初以来首次。
美英敲定临时贸易协议
是次临时贸易协议，双方同意大幅放宽牛肉贸易限制，几乎取消所有关税。不过，英国方面依旧坚持禁止进口含激素的美国产牛肉，以保障本国食品安全。
今年3月，川普政府曾宣布对所有外国汽车及零件加征25%关税，导致捷豹路虎暂停向美出口。此次协议将为英国车企提供最多10万辆汽车的低关税出口配额，有望恢复部分对美销售。
另外，英美双方也正就钢铁产品的关税问题展开协商，目前对英钢铁征收的25%税率预计将有所下调，具体配额和细节仍在讨论中，一位政府消息人士指出，该协议将为多个产业带来即时减负。
美商务部长：新协议不会英国经济造成不利影响
美国商务部长卢特尼克在白宫椭圆形办公室指出，通过扩大美国出口商在海外市场的准入权，将有望为美国带来高达50亿美元的额外出口机会。他表示：“英国已经承诺开放市场，这对我们的出口商来说是一个巨大的利好。”
卢特尼克进一步强调，尽管仍有10%的关税保留，美国政府预期将因此获得约60亿美元的税收收入。
在回应外界对英国经济承压的疑虑时，他表示，此项协议不会对英国工人造成不利影响，也不会对英国整体经济造成压力。根据协议安排，英国将被允许每年向美国出口最多10万辆汽车，只需缴纳10%的进口关税。
比特币成功突破10万美元大关
由于美国达成与首个国家的贸易协议，市场倾向川普将会胜出贸易战，与4月2日“解放日”的态度来了个大反转，股市已收复4月2日以来的所有跌幅。
加密货币方面，比特币久违地来到10万美元，是2月初以来首次，截稿前报101103美元，日内升4.09%；但更值得一提的是沉寂一段时间的以太坊，在消息后直接暴涨近13％，截稿时报2045美元。
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