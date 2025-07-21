英国政府财困 传有意卖逾6万枚比特币解燃眉之急

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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英国媒体The Telegraph报导，英国财政大臣Rachel Reeves或将因出售政府掌握的比特币而迎来数十亿英镑的意外之财，以填补公共财政的巨大缺口。

英国内政部正与警方合作，计划出售一批被查封的加密货币，据估计这些资产至少价值50亿英镑。政府还打算建立一个官方的加密货币存储系统，用于处理比特币及其他数字资产的销售。

英国财困 卖币止燃眉之急

此举正值英国面临财政困境，凯尔·斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）在福利和冬季供暖津贴政策上的立场转变引发了对预算缺口的担忧。经济学家表示，Reeves 大臣必须在秋季找到多达200亿英镑的资金，以应对高利率与经济疲软带来的压力。

通胀居高不下，导致利率持续高企，借贷成本增加，税收上涨似乎难以避免。尽管目前由执法机构主导处理加密货币，但据悉财政部正在密切关注此事。随着加密市场近期飙升，这批资产的价值可能远超原估。

英方扣查最少61,000枚比特币

目前警方持有的加密资产总额不明，但仅2018年一宗查获就缴获了61,000枚比特币，这些是中国庞氏骗局收益，被藏匿于英国。根据现行规定，未能返还给受害者的犯罪收益将由中央政府和执法部门分配。若2018年缴获的比特币无法返还中国受害者，财政部或将直接获利超26亿英镑，相当于政府近期福利政策妥协成本的一半，或阿富汗数据泄露补救预算的三分之一。

比特币在上周创下12.3万美元的历史高点，使这批资产从当年的价值翻了近20倍，总市值超过54亿英镑。

比特币价格暴涨，部分原因是川普政府近期在美国推动加密货币相关改革，包括刚通过的《Genius法案》，为美国加密市场铺路。

英国早前否决主权储备资产帑入比特币

改革党党魁奈吉尔·法拉奇（Nigel Farage）呼吁英国建立“国家比特币储备”，仿效川普，而工党则否决该提议，称比特币波动性过大，不适合作为主权储备资产。

英国内政部的招标文件显示，计划建立一套“加密资产存储与变现框架”，用于安全保存并出售冻结的数字资产。招标金额上限达4,000万英镑，承包方将以出售所得提成获利。

然而，更新公告表明未收到合格投标，项目可能调整方向继续推进。

反对声音指英国或重蹈覆辙

不过，反方意见认为英国政府或将重演戈登·布朗在1999年贱卖英国黄金储备的历史性错误——那次交易仅得35亿美元，如今这些黄金价值约400亿美元。

Reeves 是否会成为“又一个布朗”，或能成功借比特币反转财政困局，仍有待观察。但可以肯定的是，英国正坐拥一座数字金矿。