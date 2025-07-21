英国财相打算出售比特币！此举可能导致比特币价格显著下降？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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比特币 在未来几周内，可能面临一个重大卖压，因为有报导称英国正考虑出售价值71亿美元的比特币，因为英国打算利用这些收益，来改善政府运作。

英国出售比特币填补财赤

根据英国电报报导，英国财政大臣 Rachel Reeves 可能很快会出售价值高达50亿英镑（71亿美元）的比特币，以填补其预算赤字。内政部据报正在与警察部队合作，出售这些通过不法查获而获得的比特币。根据BitcoinTreasuries的数据显示，英国目前持有61,245 BTC，使其成为持有量第三大的国家，仅次于美国和中国。

此前，英国曾计划开发一个官方的加密储存系统，处理比特币和其他数字资产的出售。而今次事件中的比特币，主要来自2018年的一次突袭，当时英国从一个中国庞氏骗局中回收了61,000个比特币，这些硬币一直存放在英国。

正在复制上年德国比特币事件

今之一旦出售，可能会导致比特币价格显著下降，类似于去年德国出售50,000个比特币时所发生的情况。当时，比特币价格从约66,000美元跌至55,800美元，因为出售的规模。然而，考虑到对这种主要加密货币的需求增大，这一次可能会有所不同，因为企业国库和ETF的需求更大。

另一方面，这发展恰逢币安创始人 赵长鹏（CZ） 强调，比特币如何解决国债问题。在这种情况下，这种主要加密货币可以为国家提供救助。CZ的言论参考了保加利亚在2018年出售213,500个比特币，这些硬币现在的价值几乎相当于该国国债的80%。

Bitcoin could solve most public debt. https://t.co/sBq81KMkio — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) July 16, 2025

英国放弃建立比特币储备？

与此同时，英国的举措是在其他一些国家，包括美国，正采取措施建立一个策略比特币储备的时候。事实上，改革党的领袖Nigel Farage表示，如果他的政党在下次大选中上台，英国将在英格兰银行建立比特币储备。

Nigel Farage指已经呼吁工党从现在开始接受比特币，但工党已经即时拒绝了。正如英国电讯报所指，该国面临与1999年出售401吨黄金时相似的错误，黄金当时的价格约为，每盎司约300美元。而到了2025年7月20日，每盎司黄金已达到约3350美元，这些黄金现在的价值，足以弥补当前的预算赤字。

JUST IN: 🇬🇧 Reform UK Party Leader Nigel Farage to introduce legislation for a Strategic #Bitcoin Reserve and to decrease capital gains taxes. pic.twitter.com/rKKUvBMXtM — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 29, 2025

在报导英国考虑出售后，比特币价格急剧下跌至约117,400美元。不过，CoinMarketCap 的数据显示，比特币已经反弹，并寻求重返心理价位118,000美元。因此，英国政府今次打算出售持有的比特币，虽然短期内可以解决政府的财赤问题，但长远来说，正在复制当年黄金的错误，因为市场普遍认为，到达2035年，比特币的价格将达到100万美元。

Bitcoin Hyper结合比特币与Solana潜力项目

Bitcoin Hyper（$HYPER）是基于比特币网络构建，并导入Solana的高效虚拟机架构，实现低费用、高扩展性与跨链流动性。预售至今已募集接近400万美元，$HYPER代币目前定价仅为0.012325美元。用户可透过USDT、ETH与银行卡参与购买，亦可质押HYPER获得年化395%的收益回报，目前已有逾1.32亿枚HYPER被锁仓。

从基本建构上看，Bitcoin Hyper允许用户将比特币从主网转至Hyper Layer 2，铸造等值 $HYPER 并参与去中心化金融、收益农场与其他应用。这使得比特币不再只是价值储存工具，而具备可编程与金融互通性。市场分析普遍认为，若比特币继续突破，将会朝230,000美元技术目标迈进，Bitcoin Hyper将同步受益，成为比特币资产配置中的高波动高潜力选项。