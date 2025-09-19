被赵长鹏CZ点名称赞 TWT代币暴涨近32％
币安创始人赵长鹏（CZ）近日在 X 上转发了 Trust Wallet 发布的最新代币说明，并给出了正面评价。他提到，TWT 最初只是一个实验性质的代币，早期因 FDV 飙升引起关注，但缺乏实质用途。随着团队销毁99％供应并逐步拓展应用场景，如今 TWT 已经进入全新的发展阶段。
项目早于2018年进入币安生态
Trust Wallet 由 Viktor Radchenko 于 2017 年创立，2018 年并入币安生态。TWT 的技术标准从最初的 ERC-20，逐步迁移到 BEP-2 与 BEP-20。目前，持币者可以参与治理投票、享受交易手续费折扣、进行质押和空投，还能通过 FlexGas 功能直接用 TWT 支付 Gas。
受CZ点名称赞带动，TWT 价格在 15 分钟内从 0.89 美元迅速拉升至 1.30 美元，涨幅一度接近 42%，随后回落至 1.07 美元。短时间的交易爆量，让这个平时成交清淡的代币突然登上热搜，截稿前日内涨幅任有近32％。
未来发展方面，Trust Wallet 目标在 2030 年前服务用户超过 10 亿，为用户提供免 Gas 交易、跨链转账、防诈骗保护，未来更会上线自托管杠杆和预测市场功能，甚至推出个性化质押、借贷及空投奖励。
