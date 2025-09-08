香港工程人员残疾院舍偷装矿机挖币！每月偷用电费近9,000港元

香港警方现已拘捕两名32岁及33岁本地男子，涉嫌替耀能协会两间残疾院舍安装智能设备时乘机偷电，并加装加密货币矿机。警方指相关设备耗电大，涉事院舍每月电费因而多了8至9千元。

偷装数台加密货币挖掘设备

今次受害的机构为香港耀能协会，其位于长沙湾苏屋和秀茂坪安泰训练中心及院舍。早前他们在假天花发现多台加密矿机，还配备多部散热风扇。该机构早前收到苏屋院舍报告，指近月网络不寻常缓慢，资讯科技部检查发现院舍假天花装有5部矿机之后安泰院舍亦报告，同样有网络缓慢情况，在假天花发现多3部矿机，于是报警及通知社会福利署。单位目前如常运作。警方调查发现，有工程公司人员协助院舍安装智能设备时，将矿机连接院舍网络及电力系统挖掘加密货币，先后拘捕分别32及33岁本地男子。

深水埗警区科技及财富罪案组表示，相关加密货币掘矿机需要24小时运作，亦要有稳定网络连接，以维持挖掘加密货币。调查亦发现相关仪器需要非常庞大电力供应，以维持24小时运作。经调查后，警方发现在大约八月期间，院舍每月额外用电量约为港币8,000至9,000港元。警方呼吁市民在委托工程公司进行装修或者安装期间，应该安排相关人员留意安装过程，防止不法之徒借机会安装装置，令市民蒙受损失。

