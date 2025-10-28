Truth Social推出预测市场功能 合作方为Crypto.com $CRO应声暴涨

作者 Allen Li 最后更新: 十月 28, 2025

川普媒体与科技集团（Trump Media and Technology Group，股票代码：DJT）旗下的社交平台 Truth Social——被外界称为“类似 X”的应用，而该平台即将推出预测市场功能，该服务将通过与 Crypto.com 的独家合作实现，直接与Polymarket及Kalshi竞争。

预测合约将通过 CDNA 平台提供

根据公告，Truth Social 用户未来可使用新技术产品 “Truth Predict”，就重大事件的结果进行预测与交易，包括政治选举、利率变动、大宗商品价格、体育赛事联赛等。

所有预测合约将通过 CDNA 平台提供，此次整合旨在为用户提供一种符合联邦监管要求的方式，合法访问 CDNA 事件合约并进行结果预测。

预测市场成为最赚钱赛道之一

川普媒体董事长兼首席执行官 德文·努涅斯（Devin Nunes） 在声明中表示：

“我们很高兴成为全球首家提供预测市场服务的上市社交媒体平台。长期以来，全球精英垄断了这些市场——通过 Truth Predict，我们正在让信息民主化，使普通美国人能够借助群体智慧，将‘言论自由’转化为可执行的洞察力。”

努涅斯还指出，公司截至第二季度末拥有 30 亿美元的金融资产，并在上市后首次实现季度正现金流。

近年来，预测市场行业呈爆发式增长，尤其在 2024 年美国总统大选前夕，公众参与度急剧上升。两大领先平台 Kalshi 与 Polymarket 在 9 月创下合计 14.4 亿美元的交易量纪录。上周有消息称，Kalshi 在最新融资后估值高达 120 亿美元；本月早些时候，Polymarket 也宣布 洲际交易所（ICE） 将以 90 亿美元估值投资其最多 20 亿美元。

Beta 测试即将上线

值得注意的是，NHL（美国国家冰球联盟） 已分别与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年授权协议。同时，Polymarket 将在 DraftKings 收购 Railbird 后，作为其预测市场的清算机构。

Crypto.com 首席执行官 Kris Marszalek 表示：

“预测市场正快速成长为一个数百亿美元级别的新兴产业。它与社交媒体的本质完美契合——社区、互动与追求真相。Truth Predict 将为用户提供一个强大的工具，用以衡量市场情绪并洞察各种事件。”

该功能的 Beta 测试 将很快在 Truth Social 上线，之后在美国全面推出，并计划进一步拓展至全球市场。

此外，Truth Social 与 Truth+ 用户可通过平台互动获得名为 Truth gems 的积分，这些积分可转换为 Cronos（CRO） 代币，用于购买 Truth Predict 合约。

目前，川普媒体持有近 7 亿枚 CRO 代币，并与 Crypto.com 建立合作，将其钱包基础设施整合进平台，用于奖励系统与交易功能，而消息传出后，CRO日内涨6.45％报0.159美元。

