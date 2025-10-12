BTC $111,695.98 -0.71%
Cryptonews 替代币新闻

特朗普对中国征收 100% 关税引发市场崩盘：200 亿美元蒸发　160 万加密交易者被爆仓

china Tariffs Trump 中国 特朗普
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
根据 CoinGlass 数据显示，过去 24 小时内，超过 166 万名加密交易者被强制平仓，市场经历剧烈下跌，共计约 193.3 亿美元头寸被清算。

要点总结：

  • 过去 24 小时内，超过 166 万名交易者被爆仓，累计清算金额高达 193.3 亿美元。
  • 比特币（BTC）与以太坊（ETH）领跌，全网清算额分别达 53.8 亿美元与 44.3 亿美元。
  • 分析师警告称，此次行情属于今年以来最严重的去杠杆事件之一。

此次抛售潮源于宏观不确定性加剧——美国前总统唐纳德·特朗普重申将对中国进口商品征收 100% 关税的计划，引发市场恐慌，风险资产全面承压。

比特币与以太坊领跌，多头亏损高达 168 亿美元

在此次市场暴跌中，多头仓位成为主要受害者，总清算额达 168.3 亿美元，而 空头仓位清算金额约为 24.9 亿美元。

比特币（BTC）与以太坊（ETH） 位居清算榜前两位，分别被清算 53.8 亿美元与 44.3 亿美元；其次是 索拉纳（Solana）清算 20.1 亿美元，以及 瑞波币（XRP）清算 7.08 亿美元。

在所有交易平台中，Hyperliquid 发生了单笔最大清算事件——一笔 价值 2.0336 亿美元的 ETH-USDT 仓位被强平，使得全网交易所清算总额突破 103 亿美元。

分析师指出，此次大规模爆仓是 今年以来最严重的去杠杆事件之一，凸显出 加密市场仍处于高波动、高风险的状态。

值得注意的是，全球加密货币总市值在 24 小时内暴跌逾 9%，降至约 3.8 万亿美元，主流资产价格全面下挫。

比特币（BTC） 从周五早间高于 $122,000 的价位一路下跌至 约 $113,600，回吐自 8 月以来的全部涨幅，盘中一度 短暂跌破 $102,000。

此次抛售加速源于 唐纳德·特朗普威胁将“对中国进口商品大幅加征关税”，以回应 北京对含稀土元素（超过 0.1% 含量）产品实施出口限制 的新政策。

随后，特朗普正式确认计划对中国商品征收 100% 关税，但同时暗示，若 中国在 11 月 1 日前改变政策方向，他可能会 撤回相关措施。

分析人士指出，若关税政策出现反转，或将引发加密市场短线反弹，但此前的 巨额爆仓损失已无法弥补。

与此同时，据链上分析师 @mlmabc 披露，一名 Hyperliquid 巨鲸在本轮行情中做空大量 BTC 与 ETH，获利约 1.9 亿美元。分析师推测，该交易者 可能在一定程度上推动了周五的市场暴跌。

特朗普支持率创下新低，政府关门危机持续发酵

根据最新的 路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民调，美国总统唐纳德·特朗普的支持率大幅下滑，仅有 40% 的美国民众表示认可，其反对率高达 58%。

此次下跌主要源于外界对其 推动执法军事化决策的强烈批评。另一项 HarrisX 调查 显示支持率略高，为 46%，但两份数据均凸显出 美国国内严重的政治分裂。

支持率下滑正值 政府因预算法案未能在 10 月 1 日前通过而陷入停摆。特朗普将此归咎于民主党，并表示 未来的预算削减将重点针对民主党主导的项目。

与此同时，在 去中心化预测市场 Polymarket 上，约 86% 的交易者押注政府关门将持续至 10 月 15 日之后，反映出 市场对华盛顿政治妥协能力的信心持续减弱。

值得注意的是，特朗普在 2024 年竞选中大力主打的“亲加密立场” 也正引发越来越多质疑。参议员 伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren） 警告称，若特朗普在任期内从加密相关项目中获利，可能存在严重的道德风险。

