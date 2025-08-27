小川普加入Polymarket顾问委员会 亲近MEGA派为IPO铺路

全球最大预测市场平台 Polymarket 于 26 日宣布，小唐纳德·川普（Donald Trump Jr.） 加入顾问委员会，同时公司获得来自 1789 Capital 的战略投资。

1789 Capital 是一家由小唐纳德·川普担任合伙人的投资公司，虽然投资金额尚未公开，但有消息称规模可能高达数千万美元。

跨越监管障碍 重返美国市场

Polymarket 以加密资产为基础，提供政治、体育等多种全球事件的预测市场。

公司成立于 2020 年，成长迅速，仅在 2025 年的交易量就已突破 60 亿美元。此前，Founders Fund 曾给予其超过 10 亿美元 的估值。

然而，Polymarket 在美国一直面临沉重的监管压力。2022 年，美国商品期货交易委员会（CFTC）以其未经注册运营掉期平台为由，处以 140 万美元罚款，迫使公司暂停美国用户的使用权限。

为重返美国市场并取得合法地位，Polymarket 于 2025 年 7 月以 1.12 亿美元收购了已获 CFTC 批准的衍生品交易所 QCEX。这一动作恰逢 CFTC 与美国司法部对其调查结束。

在调查过程中，甚至在 2024 年 11 月，创办人 Shayne Coplan 曾遭 FBI 上门搜查。

不过，公司近日宣布，联邦调查已确认“未发现任何不当行为”，本次战略投资也被认为是基于监管不确定性消除之后做出的决定。

预测市场的未来

此举被视为针对美国预测市场监管环境变化，以及即将到来的总统大选可能带来的潜在影响。

若川普政府重返白宫，市场普遍认为新型博彩类业务的监管可能会有所放宽。

值得关注的是，小唐纳德·川普同时还是 Polymarket 主要竞争对手 Kalshi 的战略顾问，这在业内可能被视为一种罕见的“利益冲突“。

投资方 1789 Capital 将自己定位为一个“政治导向型投资工具“，专注于支持推动“美国例外主义“的企业。

此外，该公司也将 Polymarket 视为未来潜在的 IPO 候选企业，本次举措显示出其长期增长战略的一部分。

与 Polymarket 类似的预测市场平台大多基于智能合约技术，有时也被纳入 去中心化金融（DeFi） 领域。

Polymarket 也在加速业务拓展。2025 年 6 月，它已成为 X（原推特） 的官方预测市场合作伙伴。