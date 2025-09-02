BTC $110,411.69 1.90%
与特朗普家族有关的加密货币代币World Liberty Financial首发下跌逾15%

Ada Chui
Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

特朗普家族推出的加密货币代币World Liberty Financial在交易首日遭遇滑铁卢，早期涨幅迅速回吐，投资者面临即时亏损。

根据CoinGecko的数据，作为去年推出的去中心化金融平台的治理代币，WLFI周一开盘价高于0.30美元，随后下跌至0.24美元，较盘中高点跌幅超过15%。

此次下跌使WLFI市值降至略低于70亿美元，在流通加密货币中排名第31位。包括Binance、OKX和Bybit在内的多家全球顶级交易所上线该代币，引发交易者的广泛关注。

早期投资者可出售最多20%持仓

此次上线是在7月投资者投票通过后进行的，该投票决定将WLFI代币开放交易。在此之前，该代币仅作为治理工具使用，赋予持有者对代码变更和业务调整的投票权。公司表示，早期投资者被允许出售最多20%的持仓。

首批20%的解锁量预计为30亿至50亿枚代币，预售价格分别为0.015美元和0.05美元，这一释放引发了大量抛售。尽管市场对该代币的投机需求强劲，但这一卖压抑制了上市初期的热度，导致价格承压。
根据项目官方博客，WLFI上线时共计提供了246亿枚代币。

特朗普因素：推动投资者关注

WLFI交易活动非常活跃。现货交易量达22.5亿美元，而衍生品交易额则飙升至30亿至80亿美元之间，显示出在各大期货平台上的重仓布局。在Hyperliquid和Binance Futures等平台的盘前交易中，WLFI的交易价格在0.30至0.56美元之间波动，早已预示出市场的剧烈震荡。

自去年成立以来，World Liberty Financial据称已为特朗普家族带来约5亿美元的收益。该平台还发行稳定币，并被宣传为散户进入去中心化金融世界的门户。

对于早期支持者而言，最大吸引力是“特朗普”这个名字。许多人表示，他们相信代币的价值将因与特朗普的关系而上涨，而非其技术设计本身。此次可交易上线，成为他们首次在公开市场检验这一假设的机会。

World Liberty的首次亮相也引发了政治层面的关注。民主党议员和伦理专家警告称，特朗普家族涉足加密货币项目可能带来利益冲突，尤其考虑到前总统在数字资产监管方面可能施加的影响。

网红交易加剧WLFI投机热潮

WLFI也因名人效应而吸引大量交易者关注。区块链分析平台Lookonchain报告称，网红Andrew Tate在周二的WLFI多单被清算，亏损67,500美元。不久之后，他重新开仓建立新的多头头寸。这一操作突显了围绕该代币的高度投机氛围。

WLFI上线时的流通供应量仅占总供应量的约4%至6.8%，进一步加剧了市场波动性。受限的流通量、政治关联与未来解锁预期的结合，使得尽管交易量庞大，市场情绪依然保持谨慎。

此次上线成为今年最受关注的代币首发之一。其动荡的首日表现既展示了“特朗普”品牌的吸引力，也揭示了将政治资本与高度投机市场挂钩所面临的风险。

