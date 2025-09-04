川普家族赚翻了 American Bitcoin上市首日涨16.5％

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 4, 2025

川普家族正式将加密货币产业纳入版图。由小川普（Donald Trump Jr.）与艾瑞克川普（Eric Trump）创立的 American Bitcoin Corp.（ABTC），周三在纳斯达克（Nasdaq）挂牌交易，成为近期最受瞩目的比特币挖矿新股。

川普家族赚翻了 持股市值逾15亿美元

该股在首个交易日盘中最高触及 14.52 美元，最终收报 8.04 美元，涨幅 16.5%。虽然成交量约3,059 万股，低于 Circle 与 Bullish 的 IPO 首日表现，但市场热度依然显著。盘后ABTC股价再上，涨5.1％报8.45美元。

根据上市文件，公司此次融资规模高达 21 亿美元，资金主要用于购入比特币和扩充算力。American Bitcoin 目前已持有 2,443 枚比特币，市值约 2.7 亿美元。按收盘价计算，Trump 兄弟合计约 20% 的持股价值接近 15.73 亿美元。

尽管业绩亮眼，但家族涉足加密业务引发了利益冲突的质疑。对此，Eric Trump 强调父亲与公司无关，并称自己在公司更像“对外发言人”。

最大股东为加拿大上市矿企

American Bitcoin 在今年第二季度录得 3,030 万美元营收和 340 万美元净利，首日收盘市值约 72 亿美元。公司表示将以“规模化比特币储备与低成本挖矿”为核心策略，进一步巩固其在矿业的地位。

值得注意的是，加拿大上市矿企 Hut 8 Corp.（HUT） 仍然持有该公司大约 80% 股权，在背后扮演重要角色。而 Hut 8 目前持有的比特币数量位于全球上市公司排名第12，如加上American Bitcoin持有的数量，足以进入前十位置。