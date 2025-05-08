川普又说谎？ 遭儿子踢爆其实持有比特币
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最近，在川普上任100天时，接受了NBC新闻节目《与媒体见面》（Meet the Press）的采访，当中他澄清自己没有透过身份地位去”自肥”，当中更说自己没有持有比特币，与其儿子最近的言论不一。
川普与儿子也持有比特币
彭博社消息称，川普集团执行副总裁、总统川普的儿子埃里克·特朗普（Eric Trump）近日在迪拜的Token2049会议上表达了他对比特币的积极态度。他表示，比特币在他眼中就像“数字黄金”，不仅自己持有大量比特币，父亲川朗普同样也是持币者。他预测，比特币在未来几年将迎来爆炸式增长，并坦言这是一项他亲自押注的重要资产。
谈到他参与的加密项目World Liberty时，埃里克称其目标是“重塑金融体系”。虽然该项目的具体功能和计划尚未公开，但他透露，它旨在修复当前已经“濒临崩溃”的金融架构，并宣称World Liberty有潜力成为发展最快的加密项目之一。他还表示：“未来两个月将是关键时期，大家很快就会看到我们将如何行动。”
BTC Bull Token 募资突破 $536 万 高达 78% 灵活质押年化收益吸引投资者关注
BTC Bull Token （$BTCBULL）热度持续攀升，已成功募资超 $534 万美元，逼近 $607 万美元预售上限。目前代币定价为 $0.002495，$BTCBULL 不再是传统意义上的 Meme 币，而是凭借高收益、可灵活解押的质押机制展现真实效用。
实用型代币经济模型驱动市场需求
与多数 Meme 币不同，$BTCBULL 在延续加密文化流行元素的同时，提供切实可行的质押收益。投资者目前可享 预估 78% APY 年化收益，且资金流动性不受限——随时可解押，无惩罚，无锁仓期。
当前预售数据：
- 已募集 USDT：$5,360,259（目标 $6,070,369）
- 当前价格：$0.002495 每个 BTCBULL
- 质押池总量：1,342,549,903 BTCBULL
- 预估年化收益：78%
距离下一个里程碑仅剩不到 $710K，预售窗口正在快速缩小。对于追求高收益且希望保持灵活退出的投资者，BTCBULL 正成为 2025 年加密周期中越来越具有吸引力的投资选择。
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