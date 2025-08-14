波场创始人孙宇晨起诉彭博社 阻止加密资产披露

波场创始人孙宇晨已在美国特拉华州地方法院提起诉讼，试图阻止彭博社公布他所称的“高度敏感”的加密货币持仓细节。

这位区块链企业家表示，该披露将侵犯他的隐私，并使他和家人面临风险。

在诉状中，孙宇晨声称彭博社今年早些时候曾联系他，希望将其纳入其线上亿万富豪指数——一份全球最富有人士的排名。

孙宇晨称：加密资产本应只以总额形式展示

在同意之前，他表示彭博社曾向他保证，任何他提供的资产信息都会被“严格保密”。此外，这一点尤其适用于他的加密货币持仓。他补充说，这些信息仅会用于验证其净资产。

Source: Sun v. Bloomberg, L.P., 1:25-cv-01007

孙宇晨于2017年创立波场（Tron），并拥有大量加密货币及其他资产。他表示，自己最终是基于这些承诺才同意合作。

他通过安全渠道向彭博社财富核实团队提供了详细的钱包与资产数据。据他称，当时的理解是其个人资料中对加密资产的提及仅会以总额估值形式出现，而不会包含按代币种类的具体拆分。

彭博社对此事拒绝发表评论。

据称保密承诺在草稿档案发布中被打破

据诉状显示，多名彭博社记者曾以书面形式重申过保密承诺。他们表示相关数据将仅存放在内部系统中，且只有特定员工能够访问，并确认在核实完成后会被删除。

孙宇晨的团队也在3月份明确设定条件，强调这些信息“仅用于核实目的”，“不得用于任何其他用途，包括报道”。诉讼指出，彭博社当时并未对这些条款提出异议。

然而在7月底，孙宇晨团队得知一名彭博社记者正在使用这些机密资料中的数据来撰写另一篇文章。

大约在同一时间，彭博社向孙宇晨提供了一份《亿万富翁指数》的草稿档案，其中不仅包含他所称的“大量不准确之处”，更关键的是，还详细列出了他的加密货币持有情况，包括具体的代币种类与数量。

诉状称详细的加密货币数据可能帮助追踪者关联钱包

孙主张，如此细致的披露在彭博的富豪指数中并不常见。他进一步指出，这超出了对其他加密富豪（例如Coinbase的布莱恩·阿姆斯特朗或币安的赵长鹏）的公开范围。他补充称，除非相关个人已自行公开，否则这些细节通常不会被分享。

他声称，彭博计划的发表将使区块链追踪者能够将其钱包对应起来。结果，他认为这可能使他成为黑客和窃贼的首要目标。此外，他警告这甚至可能让他暴露在潜在的身体攻击风险之下。

诉状指出，公共区块链的透明性使得一旦资产构成被知晓，就相对容易识别大型钱包。它还援引了过去一些加密富豪遭遇绑架或勒索的案例，并提及彭博自己曾经就这些风险做过相关报道。

孙主张资产明细的披露可能带来超越单篇报道的长期后果

他以两项理由起诉彭博：公开私人事实与允诺禁反言。此外，他声称彭博计划的发表显然违反了促使他分享数据的承诺。他补充说，造成的损害可能既有财务层面也有身体安全层面。这是因为加密货币交易不可逆转，攻击者能够迅速转移被盗资金。

诉讼要求法院发布临时限制令，以及初步和永久禁令，以阻止彭博公开资产明细。此外，还请求偿付法律费用。进一步，孙要求由陪审团审理此案。

对孙而言，其公众形象与Tron及其他业务紧密相连，此案已不仅仅关乎媒体报道。

它触及了加密世界中的核心矛盾：区块链数据透明性与高净值持有者个人安全之间的冲突。孙表示，若披露其详细持仓，影响可能远超一篇新闻档案。