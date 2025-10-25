Tron早前录得11亿美元的稳定币流入 与以太坊合计处理了64% 的全球稳定币交易量

据外媒《Cointelegraph》11日报道，波场（Tron）网络在该日24小时内录得11亿美元的稳定币流入。

与此同时，以太坊（Ethereum）出现了规模相当的资金流出，显示出两条区块链之间正在发生资金再分配。

🚨 LATEST: While TRON saw $1.1B in Stablecoin inflows, PLASMA suffered a $996M Stablecoin outflow. pic.twitter.com/psEBAI9OVq — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 11, 2025

波场资金大幅流入的原因

这11亿美元的流入主要来自 泰达币（USDT） 和 USD Coin（USDC） 的转移交易。

这一趋势自2025年初以来持续存在——波场不断吸引新的稳定币流入，而以太坊则经历相应的流出。

分析认为，波场的低手续费与高吞吐量是吸引资金迁移的关键。投资者倾向于选择更便宜、更高效的结算环境，因此对波场的偏好不断上升。

相较之下，以太坊网络的拥堵与高昂的 Gas 费用正在削弱其在 去中心化金融（DeFi） 领域的竞争力。

波场生态的成长与市场影响

2025年第三季度，波场协议的营收达到 12亿美元，环比增长 30.5%。

该网络每月处理超过 6,000亿美元的稳定币交易额，已确立其作为美元计价支付主力区块链的地位。

截至2025年，全球稳定币交易总额达到 46万亿美元，已超过 Visa 的年度交易量。

其中，以太坊与波场合计处理了64% 的交易量。

此外，Tether 新增发行的10亿美元 USDT 也推动了流动性向波场迁移，使其获得了更大的市场份额。

安全加强与未来展望

波场旗下的 T3 金融犯罪防控小组 已冻结约 2.5亿美元 的非法资产，持续在扩张过程中加强安全防护。

这进一步巩固了波场作为稳定币基础设施中最具信任度网络之一的形象。

整体来看，这轮资金流动表明，在成熟的区块链行业中，流动性正根据实用性、成本与信任度重新分布。

波场的优势凸显出市场对“效率优先”的偏好，而以太坊若要维持竞争力，必须在成本控制与技术优化方面加速改进。