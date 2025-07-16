BTC $119,013.86 1.21%
ETH $3,391.12 8.09%
USDT $0.99 0.00%
XRP $3.07 5.09%
SOL $174.13 6.19%
TRX $0.31 3.29%
SHIB $0.000014 6.82%
Cryptonews 新闻

传统金融业打响稳定币市场争夺战 摩根大通及花旗有意发行稳定币

稳定币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

尽管长期以来对加密货币持批评态度，摩根大通 CEO 杰米·戴蒙（Jamie Dimon）如今也不得不正视稳定币的快速崛起。他在最新财报电话会议中表示，摩根大通将继续拓展在稳定币领域的探索，包括发展自家存款代币与相关技术应用。同一时间，同样是投行的的花旗集团也宣布考虑发行花旗稳定币，可见传统金融业正在争夺庞大的稳定币市场。

目前，美国国会正在加快对稳定币的监管立法进程。参议院已通过《GENIUS 法案》，众议院也预定于近期进行表决。

质疑但却不甘心落后？

摩根大通 CEO戴蒙指出：“我承认稳定币有其存在价值，但我还是不太明白，为何不用现有的支付系统就好，非得用稳定币不可？我们正在深入研究和发展 JPMorgan 的存款代币和稳定币项目，目的是更好地掌握这项技术。“

尽管个人仍存疑虑，但考虑到企业的竞争力，主流金融界已开始接受稳定币作为新兴金融工具的地位。特别是在跨境支付方面，稳定币正凭借其低成本和高效率，在新兴市场受到企业和个人的青睐。

花旗 CEO：正评估发行稳定币

花旗集团（Citigroup）首席执行官 Jane Fraser 日前在第二季度财报电话会议中透露，该行正积极推进数字资产相关业务，并已开始评估推出花旗自有稳定币的可行性。

在 Q&A 环节中，Fraser 表示：“我们正在认真考虑发行花旗稳定币。”不过，她也强调，当前花旗的重点仍放在代币化存款领域，作为更具现实应用价值的发展方向。

她指出，这类新兴工具不仅可提升银行内部营运效率，也有助于拓展新的收入来源，并吸引更多企业与机构客户。

实际上，花旗研究团队早前发布的报告曾指出，2025 年将是区块链大规模应用的关键拐点，并预测美元稳定币市场在 2030 年有望达到 3.7 万亿美元。而发行稳定币的门槛及技术的确不高，因此众多私人公司都有意进场分一杯羹，与拥有先行优势的Tether和Circle抢市占。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$3,934,599,649,649
5.34
最热门币种

更多文章

新闻
当年披萨哥10,000 枚 BTC　现在足以买下私人岛屿 　比特币再创历史新高后，还有什么不可能？
Esther Hui
Esther Hui
2025-07-16 13:14:28
新闻
交易所BigONE被盗2700万美元资产 启用安全储备补足用户损失
Allen Li
Allen Li
2025-07-16 10:19:12
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者