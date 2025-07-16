传统金融业打响稳定币市场争夺战 摩根大通及花旗有意发行稳定币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 16, 2025

尽管长期以来对加密货币持批评态度，摩根大通 CEO 杰米·戴蒙（Jamie Dimon）如今也不得不正视稳定币的快速崛起。他在最新财报电话会议中表示，摩根大通将继续拓展在稳定币领域的探索，包括发展自家存款代币与相关技术应用。同一时间，同样是投行的的花旗集团也宣布考虑发行花旗稳定币，可见传统金融业正在争夺庞大的稳定币市场。

目前，美国国会正在加快对稳定币的监管立法进程。参议院已通过《GENIUS 法案》，众议院也预定于近期进行表决。

质疑但却不甘心落后？

摩根大通 CEO戴蒙指出：“我承认稳定币有其存在价值，但我还是不太明白，为何不用现有的支付系统就好，非得用稳定币不可？我们正在深入研究和发展 JPMorgan 的存款代币和稳定币项目，目的是更好地掌握这项技术。“

尽管个人仍存疑虑，但考虑到企业的竞争力，主流金融界已开始接受稳定币作为新兴金融工具的地位。特别是在跨境支付方面，稳定币正凭借其低成本和高效率，在新兴市场受到企业和个人的青睐。

花旗 CEO：正评估发行稳定币

花旗集团（Citigroup）首席执行官 Jane Fraser 日前在第二季度财报电话会议中透露，该行正积极推进数字资产相关业务，并已开始评估推出花旗自有稳定币的可行性。

在 Q&A 环节中，Fraser 表示：“我们正在认真考虑发行花旗稳定币。”不过，她也强调，当前花旗的重点仍放在代币化存款领域，作为更具现实应用价值的发展方向。

她指出，这类新兴工具不仅可提升银行内部营运效率，也有助于拓展新的收入来源，并吸引更多企业与机构客户。

实际上，花旗研究团队早前发布的报告曾指出，2025 年将是区块链大规模应用的关键拐点，并预测美元稳定币市场在 2030 年有望达到 3.7 万亿美元。而发行稳定币的门槛及技术的确不高，因此众多私人公司都有意进场分一杯羹，与拥有先行优势的Tether和Circle抢市占。